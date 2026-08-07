De nouvelles batteries sodium-ion moins chères que le lithium présentées aux États-Unis

Les entreprises américaines Syntropic Power et UNIGRID ont lancé un partenariat stratégique visant à commercialiser une nouvelle technologie de batteries sodium-ion, susceptible de transformer radicalement le marché de l’énergie. Selon ixbt.com, cette innovation se distingue des batteries lithium-ion traditionnelles par son coût inférieur, sa sécurité accrue et son rendement de près de 98 %. rapporte .

Le marché des systèmes de stockage d’énergie dépend actuellement fortement de matières premières coûteuses et soumises à des pénuries, comme le lithium et le cobalt. La nouvelle technologie utilise à la place du sodium et du chrome, des éléments largement disponibles. Elle réduit ainsi considérablement la dépendance aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Une composition chimique et des propriétés thermiques uniques

Les batteries de nouvelle génération reposent sur une chimie cathodique spéciale à base d’oxyde de sodium et de chrome (NaCrO2). L’un de leurs principaux avantages est que, contrairement aux cellules lithium-ion traditionnelles, elles ne chauffent pas pendant la recharge et absorbent au contraire une partie de l’énergie thermique de leur environnement.

Cet effet endothermique unique contribue à maintenir la température de fonctionnement de la batterie à un niveau bas. Il élimine ainsi le besoin de systèmes de refroidissement actifs complexes et coûteux, ce qui réduit encore les coûts globaux du système.

Des tests indépendants et une grande fiabilité

Selon les informations fournies par les entreprises, la technologie a fait l’objet de tests rigoureux au Centre de développement des batteries accrédité du Rochester Institute of Technology (RIT). Les résultats des études indépendantes ont également impressionné les spécialistes.

Lors des essais, des cellules d’une capacité de 210 A·ch ont affiché un rendement de 97,9 % sur un cycle complet de charge et de décharge. Fait remarquable, les batteries ont conservé plus de 99 % de leur capacité initiale après 1000 cycles complets.

Plans de commercialisation et perspectives d’avenir

Les fabricants soulignent que les nouvelles batteries résistent particulièrement bien aux dommages mécaniques et à la surchauffe. Les produits ont déjà obtenu toutes les certifications de sécurité et de transport international nécessaires et sont prêts pour la commercialisation.

Les premiers projets en Amérique du Nord, d’une capacité totale pouvant atteindre 1 GW·soat, devraient être mis en service en 2027. La nouvelle technologie sera utilisée dans les domaines suivants :