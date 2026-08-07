Sony commence à inscrire un avertissement important sur les boîtes de PlayStation 5

Malgré les débats animés dans le monde du jeu vidéo, Sony reste fermement décidé à abandonner à terme les disques physiques et confirme officiellement ses projets en ce sens. Selon ixbt.com, le géant technologique japonais a commencé à imprimer sur les boîtes des consoles PlayStation 5 des avertissements spéciaux concernant les futurs changements. Cette décision montre que la transition vers le format numérique s’accélère encore dans l’industrie du jeu vidéo. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Les nouvelles boîtes indiquent, dans plusieurs langues, qu’à partir de janvier 2028, les nouveaux jeux ne sortiront plus sous forme de disques. Malgré les critiques virulentes de joueurs et de certains développeurs, la direction n’a pas l’intention de revenir sur sa décision. L’entreprise prévoit de s’appuyer exclusivement sur un système de distribution numérique à l’avenir.

Le sort des disques et les nouveaux formats

Ces changements ne limiteront pas tous les anciens jeux ni les fonctionnalités existantes. Selon la source, les jeux sortis jusqu’en janvier 2028 continueront d’être vendus sur disque. De plus, les versions des consoles équipées d’un lecteur de disques ne perdront aucune fonctionnalité et continueront à prendre en charge les disques existants.

Cependant, certains produits en boîte pourraient rester disponibles à la vente même après 2028. Il est possible que les magasins proposent aux acheteurs des boîtes contenant de nouveaux jeux, mais sans disques physiques à l’intérieur. La raison est que la production de tous les disques destinés à PlayStation est directement contrôlée et assurée par Sony elle-même.