CDM 2026 : quatre rencontres passionnantes aujourd'hui

La deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde de football 2026 se poursuit. Aujourd'hui, le 22 juin, et dans la nuit du 23 juin, quatre matchs importants des groupes « I » et « J » auront lieu.

Pour le premier match de la journée, les champions du monde en titre, l'Argentine, affronteront l'équipe nationale d'Autriche. Cette rencontre, qui débutera à 22h00, sera cruciale pour la lutte à la tête du groupe. Les Argentins, menés par Lionel Messi, tenteront de décrocher une nouvelle victoire, tandis que l'Autriche visera à opposer une résistance digne face au favori.

À 02h00 du matin, les équipes nationales de France et d'Irak s'affronteront. Les Français, dont l'effectif regorge de stars du football mondial, sont les grands favoris de la rencontre. Cependant, l'Irak tentera de créer la sensation grâce à sa discipline collective et sa combativité.

À 05h00, la Norvège affrontera le Sénégal. Dans ce duel opposant les écoles de football européenne et africaine, on s'attend à beaucoup de vitesse, de duels physiques et d'actions offensives. Le résultat pourrait influencer directement les chances de qualification pour la phase suivante pour les deux équipes.

Le programme d'aujourd'hui se clôturera par le match Jordanie — Algérie à 08h00. La Jordanie, qui participe à la Coupe du Monde pour la première fois, luttera pour un nouveau résultat historique. L'Algérie, expérimentée et physiquement forte, entrera sur le terrain avec l'intention de s'emparer des trois points.

Matchs d'aujourd'hui — 22/23 juin :

22:00 — Argentine — Autriche

02:00 — France — Irak

05:00 — Norvège — Sénégal

08:00 — Jordanie — Algérie

La deuxième journée de la Coupe du Monde promet des confrontations intenses et sans concession. Les matchs Argentine — Autriche et Norvège — Sénégal devraient susciter un grand intérêt chez les fans de football.