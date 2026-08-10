Ryan Giggs voulait convaincre Elliot Anderson de rejoindre Manchester United

La légende de Manchester United, Ryan Giggs, a tenté d’empêcher le milieu de terrain Elliot Anderson de rejoindre Manchester City lors du mercato estival. Selon le média Casinolyze, l’ancien international gallois a personnellement négocié avec le joueur sur un parcours de golf au Portugal afin de l’attirer à Old Trafford. Goal.com en rend compte.

Cette rencontre a eu lieu au Portugal au début de l’été. Ryan Giggs était accompagné de l’ancien défenseur de Manchester United, Phil Bardsley. Il est indiqué que les anciennes stars du club ont tenté jusqu’au dernier moment de convaincre le joueur de 23 ans de rejoindre le côté rouge de la ville. Malgré tous leurs efforts, le milieu de terrain a finalement préféré rejoindre l’Etihad Stadium dans le cadre d’un transfert record.

Le joueur, arrivé de Nottingham Forest à Manchester City, a été évalué à 116 millions de livres sterling, ce qui en fait l’un des joueurs britanniques les plus chers de l’histoire. Dès son premier match avec sa nouvelle équipe, Anderson a qualifié Manchester City de « rois de Manchester », provoquant diverses réactions parmi les supporters.

Les révélations de Phil Bardsley sur le transfert

Se remémorant les détails de cette rencontre, Phil Bardsley a reconnu que Giggs et lui tenaient Elliot Anderson en très haute estime et estimaient qu’il fallait le recruter. Selon lui, le joueur lui-même hésitait alors quant à son avenir.

Bardsley n’a toutefois pas caché ses doutes concernant la dépense de plus de 100 millions de livres sterling pour un milieu défensif. « Si je dépense autant d’argent, il me faut un joueur capable de marquer 30 à 40 buts par saison pour son équipe », a ajouté l’ancien défenseur.

Les plans alternatifs de Manchester United

À l’origine, Manchester United prévoyait de devancer son rival local et de remporter la course au transfert. Cependant, lorsque les exigences de Nottingham Forest ont dépassé le seuil des 100 millions de livres sterling, la direction du club a décidé de se retirer. L’entraîneur Michael Carrick s’est alors tourné vers d’autres options sur le marché des transferts.

Manchester United a finalement recruté le milieu de Chelsea, Andrey Santos, ainsi que le capitaine d’Aston Villa, Youri Tielemans. Phil Bardsley a salué le transfert du joueur belge, réalisé pour 35 millions de livres sterling, soulignant que son expérience et son palmarès seraient importants pour l’équipe de Carrick.