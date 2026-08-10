Le Real Madrid ne veut pas forcer Ferland Mendy à quitter le club

Le Real Madrid a adopté une position ferme concernant Ferland Mendy, défenseur qui poursuit sa récupération après une blessure. Selon les informations publiées par AS, le club merengue ne forcera pas le joueur à quitter l’équipe et ne lui met aucune pression. Goal.com rapporte .

Le Français avait subi une intervention chirurgicale en mai dernier après une déchirure musculaire à la cuisse. Les premières informations évoquaient une indisponibilité pouvant atteindre un an, mais l’entourage du joueur a fermement démenti ces prévisions. Le Real Madrid, de son côté, s’est montré prudent, annonçant une période de récupération de quatre à cinq mois.

La récupération et le contrat de Ferland Mendy

La récupération de Ferland Mendy se déroule actuellement de manière positive. Si tout se passe comme prévu, il pourrait reprendre l’entraînement collectif dès septembre. Le contrat actuel du joueur avec le club madrilène court jusqu’à l’été 2028, et il restera membre de l’équipe à son retour.

La direction et le staff technique du club connaissent bien les qualités du Français. Un Mendy en pleine possession de ses moyens est une garantie de fiabilité sur la ligne défensive. Ce n’est pas un hasard s’il a joué un rôle important lors des deux dernières victoires du Real Madrid en Ligue des champions.

La concurrence au poste de latéral gauche et l’avenir

Malgré cela, le nombre de latéraux gauches au sein du club est en hausse. Carreras avait rejoint l’équipe l’été dernier, Marc Cucurella a été recruté cet été, tandis que Fran García a rejoint le Real Betis. Le Real Madrid dispose actuellement de trois latéraux gauches.

Selon la source, Mendy est considéré comme le principal candidat parmi les joueurs susceptibles de quitter le club. Toutefois, la direction ne l’a pas contacté pour lui demander de trouver une nouvelle équipe. Les dirigeants comprennent parfaitement qu’il serait difficile de trouver un nouveau club au joueur en raison de son historique de blessures et de son indisponibilité actuelle.