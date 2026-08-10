Deux médailles pour l’Ouzbékistan à Tachkent : Xudoyqulova championne

Les représentants de l’Ouzbékistan sont encore montés sur le podium aux Championnats d’Asie d’haltérophilie juniors et cadets, qui se déroulent à Tachkent. Dans les épreuves d’arraché de la catégorie des -61 kg, Ziyoda Xudoyqulova a remporté l’or, tandis que Munisa Boltayeva a décroché le bronze .

La performance de Ziyoda Xudoyqulova, originaire de la région de Kachkadaria, a particulièrement retenu l’attention : elle a devancé ses rivales lors des essais décisifs et est devenue championne d’Asie juniors.

Xudoyqulova s’adjuge le titre avec 96 kg

Représentant l’Ouzbékistan dans la catégorie des -61 kg, Ziyoda Xudoyqulova a signé une excellente performance dans l’épreuve d’arraché.

L’haltérophile a soulevé 93 kg, puis 96 kg avec succès.

Cette performance lui a permis de devancer toutes ses rivales et de devenir championne d’Asie dans l’épreuve d’arraché des Championnats d’Asie juniors.

Munisa Boltayeva monte également sur le podium

Une autre Ouzbèke engagée dans la même catégorie, Munisa Boltayeva, n’est pas repartie sans médaille.

À l’arraché, elle a réussi successivement à soulever :

84 kg, 87 kg et 89 kg

.

Cette performance lui a valu la médaille de bronze dans la compétition des cadettes.

Deux médaillées ouzbèkes dans la même catégorie

Ainsi, l’Ouzbékistan a remporté deux médailles dans l’épreuve d’arraché des -61 kg.

Ziyoda Xudoyqulova est devenue championne chez les juniors, tandis que Munisa Boltayeva a terminé dans le top 3 chez les cadettes.

Ce résultat montre que la nouvelle génération de l’haltérophilie ouzbèke peut également viser de grandes performances sur la scène internationale.

Les Championnats d’Asie se poursuivent à Tachkent

Les Championnats d’Asie juniors et cadets se poursuivent dans la capitale. Les jeunes haltérophiles prometteurs du continent se disputent les médailles dans différentes catégories de poids.

Selon le ministère des Sports de la République d’Ouzbékistan, les représentants de l’équipe nationale poursuivront leur participation lors des prochaines épreuves de la compétition.

Les médailles d’or de Ziyoda Xudoyqulova et de bronze de Munisa Boltayeva constituent un nouveau résultat réjouissant pour l’équipe hôte.

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