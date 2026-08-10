Le FC Barcelone rejette l’offre du Paris Saint-Germain pour Ferran Torres

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Le FC Barcelone rejette l’offre du Paris Saint-Germain pour Ferran Torres

Alors que le marché européen des transferts entre dans sa phase la plus intense, le FC Barcelone a adopté une position ferme concernant son attaquant. Selon Marca, l’offre officielle initiale de 50 millions d’euros envoyée par le Paris Saint-Germain pour recruter l’attaquant espagnol Ferran Torres a été rejetée. Le club français avait inclus dans cette somme des paiements garantis ainsi que divers bonus conditionnels. Comme le rapporte Goal.com .

La direction du FC Barcelone a toutefois estimé que cette structure financière ne répondait pas aux exigences du club. Les représentants catalans exigent que les 50 millions d’euros constituent un paiement fixe entièrement garanti, les bonus devant être négociés en supplément. Les directeurs sportifs des deux grands clubs, Luis Campos et Deco, négocient activement depuis plusieurs jours afin de parvenir à un accord.

La volonté du joueur et l’avancée des négociations

Le souhait personnel du joueur joue également un rôle important dans l’accélération de ce transfert. Torres a fait savoir à la direction catalane qu’il souhaitait évoluer au Paris Saint-Germain et lui a demandé de ne pas faire obstacle à son départ. L’Espagnol, qui a auparavant défendu les couleurs de Manchester City, a indiqué vouloir ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Comprenant la décision du joueur, les Catalans ne s’opposent pas à son départ, mais cherchent à conclure l’accord financier le plus avantageux possible. Alors qu’il ne reste qu’un an à son contrat avec le club, une indemnité d’environ 50 millions d’euros est considérée comme un revenu convenable afin de ne pas le perdre gratuitement l’été prochain.

Les mouvements au milieu de terrain

Alors que la situation de Ferran Torres reste très animée, le FC Barcelone travaille activement sur d’autres dossiers du marché des transferts. Selon GOAL.com, le club mène notamment des négociations de haut niveau avec Manchester City. L’équipe catalane cherche à recruter le milieu de terrain espagnol expérimenté Rodri.

Il est intéressant de noter que les paramètres financiers de ce transfert potentiel sont actuellement très similaires aux montants discutés pour le transfert de Torres. Les négociations avec Manchester City sont à un stade avancé, les évaluations des deux clubs étant quasiment identiques. Même si le contrat de Rodri à l’Etihad Stadium arrive à son terme, les parties n’ont pas encore trouvé d’accord définitif.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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