Manchester United étudie de nouvelles options à l'approche de la fin du mercato

Selon les informations publiées par TEAMtalk, Manchester United, qui poursuit ses efforts pour renforcer son effectif dans les dernières semaines du mercato, étudie sérieusement des candidats alternatifs au poste de latéral gauche. Après avoir renforcé son milieu de terrain, le géant anglais avait fait du recrutement d'un nouveau latéral l'une de ses priorités lors du mercato estival. L'information, rapportée par Goal.com est rapportée.

Selon les plans initiaux, la principale cible de l'équipe d'Old Trafford était Lewis Hall. Il avait également été indiqué que le joueur anglais ne serait pas opposé à un transfert vers le club mancunien et qu'il y était favorable. Toutefois, la direction de Newcastle United a clairement fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de laisser partir son joueur, contraignant le club à suspendre les négociations pour le moment.

David Raum parmi les principales cibles

Face à cette situation plus complexe, la cellule de recrutement dirigée par le directeur sportif Jason Wilcox a commencé à étudier d'autres options. David Raum , joueur du RB Leipzig et de la sélection allemande, figure notamment parmi les candidats les plus sérieux suivis par Manchester United.

Le fait que le contrat du joueur de 28 ans arrive bientôt à échéance rend ce transfert encore plus attractif pour le club anglais. Selon la source, son contrat comporte une clause libératoire d'environ 34 millions de livres sterling, mais sa valeur pourrait être inférieure à 30 millions de livres si aucun renouvellement n'intervient.

Négociations personnelles et concurrence

Selon TEAMtalk, David Raum a déjà entamé des discussions préliminaires avec les représentants de Manchester United. L'international allemand s'est dit prêt à rejoindre le club anglais et à concurrencer Luke Shaw pour une place dans le onze titulaire.

Manchester United met tout en œuvre pour résoudre son problème au poste de latéral avant la clôture du mercato. Si Newcastle ne change pas de position, le club devrait concentrer toute son attention sur le transfert de David Raum.