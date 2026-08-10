La phase finale de la désorbitation de la Station spatiale internationale (ISS) incombe aux États-Unis. Un véhicule spatial spécialement conçu pour cette mission est actuellement développé activement. Oleg Kononenko, commandant du détachement des cosmonautes de Roscosmos et directeur du Centre d’entraînement des cosmonautes, l’a annoncé, rapporte ixbt.com. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Selon le spécialiste, deux cargos russes « Progress » devraient être utilisés pour contrôler la position et l’orientation de la station dans l’espace. Les travaux techniques et organisationnels sont actuellement menés de manière coordonnée, tandis que tous les délais sont strictement synchronisés.

La prochaine mission devrait devenir l’un des projets les plus importants et les plus ambitieux de l’histoire de l’astronautique. Sa principale particularité est qu’elle mettra fin aux trente années d’activité du plus grand objet artificiel en orbite.

Une nouvelle étape pour l’orbite russe

Il avait été annoncé précédemment que les préparatifs de la désorbitation de l’ISS avaient commencé. Selon les plans approuvés, en 2028, le module nœud russe « Prichal » sera envoyé dans l’océan Pacifique avec le prochain vaisseau de transport « Progress ».

Un module nœud universel de la nouvelle station orbitale russe (ROS) devrait être installé à la place de ce module. Ensuite, le module scientifique et énergétique de ROS sera envoyé en orbite. En 2030, ces modules ainsi que le module de laboratoire polyvalent « Nauka » entameront un vol autonome.

Selon le plan des responsables, la formation complète de la nouvelle station orbitale russe devrait être achevée d’ici 2034. Ainsi, une nouvelle ère technologique commencera dans l’astronautique mondiale.