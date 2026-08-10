Meta présente le modèle Glimmer dédié à l’intelligence artificielle personnelle

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Meta présente le modèle Glimmer dédié à l’intelligence artificielle personnelle

Meta a publié un nouveau modèle Glimmer à poids ouverts, conçu pour fonctionner localement sur les appareils grand public et exécuter des tâches en plusieurs étapes. Selon ixbt.com et d’autres médias technologiques, cette décision illustre clairement la vision de Mark Zuckerberg sur l’avenir de l’intelligence artificielle personnelle. TechCrunch.com en fait état.

Le nouveau modèle est la version ouverte de Muse Spark, le modèle propriétaire le plus puissant de Meta présenté en avril. Doté de trente milliards de paramètres, Glimmer est proposé sous licence Apache 2.0, permettant aux développeurs de le modifier selon leurs besoins.

Les capacités du modèle Glimmer

Ce modèle d’intelligence artificielle est conçu pour fonctionner localement sur les ordinateurs Mac ou PC à l’aide d’un seul GPU grand public standard. Glimmer prend en charge le texte et les images et a été entraîné dans plus d’une centaine de langues.

Le modèle traite les données personnelles de l’utilisateur directement sur l’appareil, sans les envoyer à des serveurs cloud. Cela contribue à préserver la confidentialité dans les tâches quotidiennes, comme gérer des projets, rédiger des brouillons de messages et organiser des fichiers.

Le système peut également rester actif en permanence, où que l’on se trouve, avec ou sans connexion Internet.

La conception de Mark Zuckerberg de l’intelligence personnelle

Selon les idées avancées précédemment par le dirigeant de Meta, Mark Zuckerberg, l’intelligence artificielle avancée ne devrait pas être concentrée entre les mains d’un nombre limité d’entreprises, mais aussi être accessible au grand public. Dans une nouvelle lettre publiée lundi, il a une nouvelle fois confirmé cette vision.

Selon Zuckerberg, la diffusion à grande échelle de l’intelligence artificielle permettra à l’humanité de réaliser pleinement son potentiel et d’améliorer ses relations personnelles, sa santé, sa carrière et sa situation financière. Parallèlement, Meta définit soigneusement quels modèles seront open source et lesquels resteront sous contrôle.

Selon le rapport, tandis que le modèle Muse Spark, plus puissant, reste fermé, le modèle Glimmer, plus compact, est proposé ouvertement pour fonctionner sur les appareils personnels des utilisateurs.

MetaGlimmerIntelligence ArtificielleMark ZuckerbergTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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