Neymar reprend l'entraînement avec le Brésil : Paqueta souligne son importance

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Neymar reprend l'entraînement avec le Brésil : Paqueta souligne son importance

Le milieu de terrain vedette de l'équipe nationale du Brésil, Lucas Paqueta, s'est réjoui du retour à l'entraînement du capitaine Neymar. C'est une nouvelle cruciale pour les « pentacampeões » avant les matchs décisifs de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant star, qui a manqué le début du tournoi en raison d'une blessure, est désormais proche d'un retour. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Neymar avait manqué les rencontres du Brésil contre le Maroc (1-1) et Haïti (3-0) en raison d'une blessure aux muscles du mollet. Cependant, son apparition sur le terrain d'entraînement à Miami a considérablement remonté le moral du groupe. Selon Goal.com, le joueur devrait être aligné lors du dernier match de groupe contre l'Écosse.

Lucas Paqueta est revenu sur le retour de son coéquipier lors d'une conférence de presse dimanche. « Nous sommes tous très heureux de le revoir à l'entraînement et sur le terrain. Neymar est un joueur extrêmement important pour l'équipe nationale du Brésil. Il a écrit une histoire magnifique sous ce maillot et peut encore nous apporter beaucoup », a souligné Paqueta.

Pertes dans l'effectif et esprit d'équipe

Si le retour de Neymar est une excellente nouvelle, le Brésil a également subi une perte sérieuse. L'ailier du FC Barcelone, Raphinha, est forfait en raison d'une blessure au genou. Sa participation au reste du tournoi est pour l'instant incertaine. Paqueta a affirmé que l'équipe soutenait Raphinha pleinement et espérait un rétablissement rapide.

« Actuellement, il ressent le soutien de toute l'équipe. Nous sommes à ses côtés et nous lui apportons toute l'aide possible dans son processus de récupération. Raphinha est un garçon travailleur et il fera tout pour revenir le plus vite possible. Il est difficile de décrire avec des mots à quel point il est important pour nous, il a énormément progressé ces dernières saisons », a déclaré le milieu de terrain.

Bien que le Brésil soit cinq fois champion du monde, Paqueta a averti qu'il ne fallait pas tomber dans la complaisance avant le match contre l'Écosse. Les Écossais ambitionnent d'atteindre les phases finales pour la première fois de leur histoire et combattront certainement de toutes leurs forces contre le géant sud-américain.

Paqueta a souligné la nécessité de respecter l'adversaire : « Toutes les équipes de la Coupe du Monde méritent le respect. Il faut les étudier et se préparer minutieusement. Nous respectons l'Écosse, mais nous devons imposer notre jeu et suivre les instructions de l'entraîneur. Notre objectif est de gagner contre n'importe quel adversaire ».

Le Brésil cherche actuellement à consolider sa place de leader du groupe et à se qualifier pour les phases finales dans les meilleures dispositions. Le retour de Neymar devrait accroître la créativité de la ligne d'attaque et renforcer la puissance globale de l'équipe.

BrésilNeymarCoupe du MondeLucas PaquetaFootball
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Nodirbek Razzokov
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