Des processeurs d’un milliard de dollars restent bloqués dans les entrepôts d’Apple

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Des processeurs d’un milliard de dollars restent bloqués dans les entrepôts d’Apple

Selon la publication Culpium, le géant technologique américain Apple et ses principaux fournisseurs rencontrent de sérieuses difficultés pour garantir un volume suffisant de puces mémoire pour les futurs iPhone. Le processus de production des appareils de nouvelle génération, attendus à l’automne, serait menacé par la pénurie de mémoire, un sujet qui suscite également de vives discussions sur le marché. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Il s’avère que des plaquettes de processeurs d’une valeur estimée à près d’un milliard de dollars se sont accumulées dans les entrepôts d’Apple. Ces composants essentiels attendent le processus d’emballage final, mais restent immobilisés en raison du manque de puces mémoire nécessaires précisément à cette étape.

Les causes de la pénurie de mémoire

Selon l’analyse des spécialistes, Apple mobilise toutes les possibilités du marché actuel et tente même d’acheter de la mémoire à n’importe quel prix. Cette situation exerce à son tour une pression supplémentaire sur les autres entreprises concurrentes. Toutefois, l’offre globale étant limitée, même Apple ne parvient pas à couvrir entièrement la demande.

Actuellement, Apple achète principalement ses mémoires DRAM auprès de Micron. Des fabricants leaders comme Samsung et Hynix fournissent également certains volumes de produits. Des informations avaient auparavant circulé sur une éventuelle coopération avec la société chinoise CXMT, mais on ignore encore si un accord définitif a été conclu.

La situation du marché et les changements attendus

Il reste environ un mois et demi avant la présentation des iPhone de nouvelle génération, un délai très court pour les fabricants. En raison de la pénurie apparue, il est possible que les nouveaux appareils soient difficiles à trouver durant les premiers jours suivant le début des ventes.

Parallèlement, selon les dernières rumeurs, le prix des nouveaux appareils devrait augmenter sensiblement. Ce facteur pourrait quelque peu réduire la demande des acheteurs. Malgré cela, Apple et ses partenaires chargés de l’assemblage se disent capables de satisfaire la demande initiale, mais cela pourrait ne s’appliquer qu’à la première période.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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