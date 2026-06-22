Premier but en Coupe du Monde pour Messi et Yamal : seulement 14 jours d'écart

Lamine Yamal a marqué son premier but en Coupe du Monde à l'âge de 18 ans et 343 jours.

Lionel Messi avait 18 ans et 357 jours lorsqu'il a marqué son premier but au Mondial. Ainsi, Yamal a amélioré le record de la star argentine de 14 jours.

Ces chiffres montrent que Lamine Yamal a inscrit son premier but en Coupe du Monde légèrement plus jeune que Messi.