Un clavier Power Keyboard au style BlackBerry présenté pour les smartphones

Clicks Technology, qui s’est donné pour objectif de ramener les claviers physiques sur les smartphones, a commencé à expédier son Power Keyboard compatible avec MagSafe. Proposé au prix de 99 dollars, ce gadget, selon ixbt.com, a commencé à être envoyé aux clients durant l’été après plusieurs retards. Jusqu’à la semaine dernière, 75 % des premières précommandes avaient été livrées à leurs destinataires. Techcrunch.com rapporte .

Ce nouveau clavier coulissant doté de touches tactiles s’adapte aux appareils de différentes tailles et peut être utilisé en mode portrait ou paysage. L’entreprise affirme que cet appareil redonne à n’importe quel smartphone moderne la sensation de frappe emblématique des appareils BlackBerry. Le nouveau produit sert également de test grandeur nature pour le premier smartphone Clicks Communicator, qui devrait être présenté par Clicks d’ici la fin de l’année et intégrer un clavier physique.

Principales fonctionnalités et conception de l’appareil

Le Power Keyboard vise à offrir une alternative aux claviers à l’écran pour les utilisateurs qui regrettent la vitesse et la fiabilité de la saisie sur un petit clavier physique. Cependant, selon ixbt.com, la version actuelle de l’appareil présente le même problème que le précédent clavier de l’entreprise intégré à une coque de smartphone. Il peut notamment alourdir la partie supérieure du smartphone, en particulier avec de grands modèles comme l’iPhone 17 Pro Max ou le Pixel 10 XL, et rendre son maintien difficile en mode portrait.

Malgré cela, l’appareil lui-même est soigneusement conçu et présente une qualité de fabrication élevée. Il attirera certainement l’attention des utilisateurs nostalgiques du style BlackBerry. Lors du déballage, la présence de films de protection contre les rayures et d’un guide de démarrage rapide en couleur montre que l’emballage adopte un niveau de finition digne d’un produit premium.

Connectivité et utilisation

La batterie de l’appareil peut être rechargée via USB-C, même si celui-ci est arrivé déjà chargé chez le testeur. Pour le connecter à un smartphone via Bluetooth, il faut maintenir le bouton d’alimentation enfoncé tout en faisant coulisser le clavier. Durant les tests, la connexion avec un appareil Android s’est effectuée sans problème, mais quelques difficultés sont apparues lors du passage à un iPhone.

Selon le guide, pour ajouter un deuxième appareil Bluetooth, il faut maintenir enfoncés simultanément le bouton d’alimentation et la touche numérique. En réalité, la suppression complète de l’appareil de la mémoire n’est possible qu’à l’aide de l’application mobile Clicks. Le clavier se fixe au smartphone via MagSafe ou Qi2. Pour les téléphones qui ne prennent pas en charge ces technologies, il est possible d’utiliser un anneau adhésif spécial ou une coque dotée d’un profil magnétique.