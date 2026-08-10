Un clavier Power Keyboard au style BlackBerry présenté pour les smartphones

·65·Technologie
Un clavier Power Keyboard au style BlackBerry présenté pour les smartphones

Clicks Technology, qui s’est donné pour objectif de ramener les claviers physiques sur les smartphones, a commencé à expédier son Power Keyboard compatible avec MagSafe. Proposé au prix de 99 dollars, ce gadget, selon ixbt.com, a commencé à être envoyé aux clients durant l’été après plusieurs retards. Jusqu’à la semaine dernière, 75 % des premières précommandes avaient été livrées à leurs destinataires. Techcrunch.com rapporte .

Ce nouveau clavier coulissant doté de touches tactiles s’adapte aux appareils de différentes tailles et peut être utilisé en mode portrait ou paysage. L’entreprise affirme que cet appareil redonne à n’importe quel smartphone moderne la sensation de frappe emblématique des appareils BlackBerry. Le nouveau produit sert également de test grandeur nature pour le premier smartphone Clicks Communicator, qui devrait être présenté par Clicks d’ici la fin de l’année et intégrer un clavier physique.

Principales fonctionnalités et conception de l’appareil

Le Power Keyboard vise à offrir une alternative aux claviers à l’écran pour les utilisateurs qui regrettent la vitesse et la fiabilité de la saisie sur un petit clavier physique. Cependant, selon ixbt.com, la version actuelle de l’appareil présente le même problème que le précédent clavier de l’entreprise intégré à une coque de smartphone. Il peut notamment alourdir la partie supérieure du smartphone, en particulier avec de grands modèles comme l’iPhone 17 Pro Max ou le Pixel 10 XL, et rendre son maintien difficile en mode portrait.

Malgré cela, l’appareil lui-même est soigneusement conçu et présente une qualité de fabrication élevée. Il attirera certainement l’attention des utilisateurs nostalgiques du style BlackBerry. Lors du déballage, la présence de films de protection contre les rayures et d’un guide de démarrage rapide en couleur montre que l’emballage adopte un niveau de finition digne d’un produit premium.

Connectivité et utilisation

La batterie de l’appareil peut être rechargée via USB-C, même si celui-ci est arrivé déjà chargé chez le testeur. Pour le connecter à un smartphone via Bluetooth, il faut maintenir le bouton d’alimentation enfoncé tout en faisant coulisser le clavier. Durant les tests, la connexion avec un appareil Android s’est effectuée sans problème, mais quelques difficultés sont apparues lors du passage à un iPhone.

Selon le guide, pour ajouter un deuxième appareil Bluetooth, il faut maintenir enfoncés simultanément le bouton d’alimentation et la touche numérique. En réalité, la suppression complète de l’appareil de la mémoire n’est possible qu’à l’aide de l’application mobile Clicks. Le clavier se fixe au smartphone via MagSafe ou Qi2. Pour les téléphones qui ne prennent pas en charge ces technologies, il est possible d’utiliser un anneau adhésif spécial ou une coque dotée d’un profil magnétique.

ClicksPower KeyboardBlackBerryTechnologieSmartphone
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Singapour améliore la qualité des emplois grâce à l’intelligence artificielleSingapour améliore la qualité des emplois grâce à l’intelligence artificielleAujourd'hui, 08:24Le Japon enrichit son système national de navigation avec un nouveau satelliteLe Japon enrichit son système national de navigation avec un nouveau satelliteAujourd'hui, 07:52OpenAI rachète les actions de ses employés pour 7 milliards de dollarsOpenAI rachète les actions de ses employés pour 7 milliards de dollarsAujourd'hui, 05:22OpenAI présente un nouveau modèle de cybersécurité face à la multiplication des attaques d’IAOpenAI présente un nouveau modèle de cybersécurité face à la multiplication des attaques d’IAAujourd'hui, 04:55Jeff Bezos pourrait acheter une participation dans le club de football LiverpoolJeff Bezos pourrait acheter une participation dans le club de football LiverpoolAujourd'hui, 04:21Atommash lance un robot pour contrôler la qualité des équipements des centrales nucléairesAtommash lance un robot pour contrôler la qualité des équipements des centrales nucléairesAujourd'hui, 03:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants