Liverpool recrute Ronald Araujo pour renforcer sa défense

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Liverpool recrute Ronald Araujo pour renforcer sa défense

Liverpool, l'un des leaders de la Premier League, a considérablement renforcé son effectif afin de résoudre ses graves problèmes en charnière centrale. Selon Goal.com, le défenseur central uruguayen de 27 ans Ronald Araujo, en provenance du club catalan, a rejoint le club de Merseyside en prêt jusqu'à la fin de la saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ce transfert était d'une nécessité vitale pour l'entraîneur principal de l'équipe, Andoni Iraola, confronté à des choix difficiles et à une vague de blessures. Ces dernières semaines, la défense de Liverpool a fait face à une pénurie de personnel, mettant à rude épreuve le secteur défensif de l'équipe.

Pénurie défensive et nouveau défi

La crise au sein du club s'est accentuée suite au départ d'Ibrahima Konaté pour le Real Madrid et au fait que Jerémy Jacquet, arrivé lors du mercato estival, ne s'était pas encore totalement rétabli. Par conséquent, le staff technique, contraint de s'appuyer sur des joueurs jeunes et inexpérimentés, a cherché une solution sur le marché des transferts.

Selon les termes de l'accord, Liverpool ne paie pas d'indemnité de prêt, mais prend en charge l'intégralité du salaire du joueur. Le contrat prévoit également une option d'achat permanent du défenseur à la fin de la saison pour environ 47,14 millions de livres sterling (55 millions d'euros).

Les impressions de Ronald Araujo

Évoluant sous les couleurs de Barcelone depuis 2018 avec plus de 200 matches disputés, le joueur expérimenté portera le numéro 33 dans sa nouvelle équipe. En évoquant son transfert, il a souligné qu'il s'agissait de la meilleure décision de sa carrière.

Dans une interview accordée au site officiel du club, Araujo a déclaré : « J'ai hâte de commencer. Je suis très heureux d'arriver dans ce grand club doté d'une telle histoire. Je souhaite ardemment rencontrer mes coéquipiers, entrer sur le terrain et aider l'équipe. »

Le joueur n'a pas non plus caché que sa dernière période en Espagne avait été quelque peu compliquée. La saison dernière, pour diverses raisons, notamment en raison d'une période de récupération physique et mentale, il n'avait débuté que 11 matches de Liga comme titulaire.

Désormais, l'arrivée de ce joueur expérimenté devrait réduire la pression sur les jeunes défenseurs inexpérimentés de Liverpool et constituer un facteur clé pour atteindre les objectifs du club en championnat et dans les autres compétitions.

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Jahongir Tursunov
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