Cooler Master lance la vente d’un nouvel adaptateur protégeant les cartes graphiques contre la surchauffe et les incendies

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Cooler Master lance la vente d’un nouvel adaptateur protégeant les cartes graphiques contre la surchauffe et les incendies

Cooler Master, l’un des leaders du marché du matériel informatique, a officiellement lancé la commercialisation du GPU Shield Adapter (CMA-CEPC16XXBK1-GL), conçu pour utiliser les cartes graphiques modernes en toute sécurité. Présenté pour la première fois au CES 2026, cet appareil est également appelé GPU Guard par certaines sources. Selon ixbt.com, il ne s’agit pas d’une simple rallonge de câble : il intègre surtout un système de sécurité sophistiqué à deux niveaux, destiné à protéger les composants coûteux des cartes graphiques contre les dommages liés à la surchauffe. C’est ce que rapporte Ixbt.com .

Les cartes graphiques de dernière génération utilisent le connecteur d’alimentation 12V-2х6, dont la conception particulière présente un risque élevé de mauvais branchement. Cette situation provoque souvent la surchauffe des contacts, leur fusion et la panne complète de la carte graphique. Le nouvel adaptateur conçu par les spécialistes de Cooler Master constitue une solution importante pour prévenir ce type d’incidents.

Système de protection à deux niveaux et fonctionnalités

Le mécanisme de protection du nouveau GPU Shield Adapter repose sur deux niveaux et offre une tranquillité d’esprit supplémentaire à l’utilisateur. Le premier niveau comprend un système d’alerte visuelle et sonore. Lorsque le connecteur est correctement et fermement branché, un indicateur lumineux spécial s’allume en vert. En cas d’erreur ou de branchement incomplet, l’indicateur passe immédiatement au rouge et un signal sonore avertit l’utilisateur.

Le deuxième niveau repose sur une technologie plus avancée qui surveille en continu le courant électrique en temps réel. Si une anomalie, une surtension ou un écart dangereux est détecté dans le système, l’appareil intervient immédiatement pour protéger la carte graphique contre les dommages. Cette fonction est particulièrement importante pour les propriétaires de cartes graphiques NVIDIA haut de gamme et d’autres modèles modernes nécessitant une puissance élevée.

Prix et disponibilité géographique

Pour le moment, la commercialisation de cet appareil utile a débuté sur le marché chinois. Son prix local est d’environ 50 dollars américains. Selon les experts, l’un de ses principaux atouts est sa compatibilité avec les alimentations de n’importe quel fabricant, et pas seulement avec les produits d’une marque donnée. La vente de l’adaptateur devrait bientôt être lancée sur les marchés d’autres pays.

Cooler MasterGPU ShieldCarte GraphiqueTechnologies Informatiques12V-2x6
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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