YouTube durcit fortement les conditions de revenus pour les créateurs de contenu

La plateforme YouTube, propriété de Google, a annoncé un durcissement significatif des conditions de monétisation pour les nouveaux créateurs. Ces changements signifient que les créateurs souhaitant générer leurs premiers revenus sur la plateforme devront consacrer deux fois plus de temps et d’activité, suscitant un vaste débat dans le monde de la création numérique. Techcrunch.com en parle .

Selon ixbt.com, en vertu des nouvelles règles, les créateurs devront cumuler au moins 8 000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois ou atteindre 20 millions de vues via des vidéos Shorts au cours des 90 derniers jours pour rejoindre le YouTube Partner Program et commencer à gagner de l’argent grâce aux publicités et aux abonnements. Rappelons que les exigences actuelles incluaient 4 000 heures de visionnage et 10 millions de vues sur Shorts.

Ces nouveautés doivent entrer en vigueur le 1er février de cette année. Toutefois, selon les représentants de l’entreprise, ces changements ne concerneront pas les créateurs déjà membres du YouTube Partner Program. Leurs conditions de monétisation resteront inchangées.

Nouvelles exigences pour les créateurs de Shorts

YouTube a également annoncé que les créateurs devront maintenir le seuil de 10 millions de vues sur chaque période de 90 jours pour continuer à percevoir des revenus via le YouTube Shorts Creators Pool. Si une chaîne passe sous ce seuil, elle restera dans le programme partenaire et continuera à générer des revenus grâce aux vidéos longues, mais les revenus de Shorts ne seront rétablis que lorsque les indicateurs auront de nouveau atteint le niveau requis.

Selon le communiqué officiel de l’entreprise, ces restrictions sont mises en place afin de s’adapter à la croissance rapide de la plateforme YouTube. Aujourd’hui, plus de 200 milliards de vues de Shorts sont enregistrées chaque jour sur la plateforme, tandis que plus d’un milliard d’heures de contenu sont regardées sur des écrans de télévision.

Contexte du marché et autres plateformes

Les nouvelles règles compliquent l’accès des nouveaux créateurs au programme de monétisation de YouTube et leur maintien dans celui-ci. Cela pourrait accroître la pression sur les jeunes créateurs pour attirer constamment un large public et limiter leurs chances de générer rapidement des revenus.

Parallèlement, YouTube a annoncé l’extension de son service d’abonnement plus abordable Premium Lite à tous les pays où YouTube Premium est disponible. Les revenus issus de cet abonnement seront répartis à hauteur de 55 % pour les créateurs de vidéos longues et de 45 % pour les créateurs de Shorts.

Il convient de noter que le marché des réseaux sociaux et les plateformes numériques réexaminent activement leurs programmes d’incitation. Par exemple, la plateforme X, anciennement Twitter et dirigée par Elon Musk, a également renouvelé ses récompenses pour les créateurs en décidant de ne récompenser que le contenu original, tandis que Facebook avait lancé de nouveaux programmes pour attirer les créateurs de TikTok et de YouTube.