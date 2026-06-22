Coupe du Monde : la course au Soulier d'Or entre Harry Kane, Lionel Messi et Mbappé

La Coupe du Monde 2026, qui a débuté en Amérique du Nord, se transforme en un duel sans merci entre les meilleurs attaquants du monde. Des stars comme Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont déjà fait preuve de leur talent dès les premières étapes du tournoi, lançant la lutte pour la tête du classement des meilleurs buteurs. Cette compétition est cruciale non seulement pour les résultats individuels, mais aussi pour le succès global des équipes nationales. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors des premiers matchs de la phase de groupes, Lionel Messi a inscrit un triplé contre l'Algérie, devenant le joueur le plus âgé à marquer trois buts dans l'histoire des Coupes du Monde. Parallèlement, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont également montré leurs ambitions en marquant deux buts chacun face au Sénégal et à l'Irak. Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, a quant à lui inscrit un doublé lors de la victoire 4-2 contre la Croatie.

Performance individuelle ou intérêt collectif ?

La légende du football anglais John Barnes, dans une interview accordée à Goal.com, est revenu sur l'état d'esprit de Harry Kane et des autres stars. Selon lui, bien que la course au titre de meilleur buteur soit intense, la victoire collective prime pour Kane sur tout trophée personnel. Barnes souligne que Kane ne change pas son style de jeu en fonction du nombre de buts marqués par ses rivaux.

"Si marquer des buts aide l'Angleterre à se qualifier pour le tour suivant, Harry le fera certainement. Cependant, il n'est pas le genre de joueur égoïste qui mettrait les intérêts de l'équipe de côté pour rivaliser avec ses concurrents. En tant que capitaine, son objectif principal est le succès de son équipe. Si Mbappé ou Haaland marquent plus de buts que lui alors que l'Angleterre continue de gagner, cela ne sera pas un problème pour Kane", déclare John Barnes.

Selon l'expert, les attaquants au sommet du football moderne, dont Mbappé, suivent la même philosophie. Étant donné qu'il a des coéquipiers talentueux comme Ousmane Dembélé dans l'équipe de France, Mbappé préfère que son équipe défende son titre mondial plutôt que de se concentrer sur ses propres buts. Dans de tels tournois, il est naturel que les récompenses individuelles s'effacent devant le succès collectif.

L'excellente forme sportive de Harry Kane

Bien qu'il ait 32 ans, Harry Kane traverse l'une des meilleures périodes de sa carrière. La saison dernière avec le Bayern Munich, il a marqué 61 buts toutes compétitions confondues, remportant la Bundesliga et prouvant une fois de plus son statut d'attaquant de classe mondiale. Son titre de meilleur buteur de tous les temps de l'équipe d'Angleterre lui apporte une confiance supplémentaire pour cette Coupe du Monde.

Cette Coupe du Monde pourrait également être mémorable pour des raisons historiques. Si l'un de ces attaquants remporte à nouveau le Soulier d'Or, il deviendra le premier joueur de l'histoire à être deux fois meilleur buteur d'un tournoi aussi prestigieux. Pour l'instant, la course ne fait que commencer et chaque but peut radicalement changer la situation au classement.