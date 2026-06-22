Roberto Carlos : Si Neymar revient, le Brésil peut atteindre la finale de la Coupe du Monde

La légende du football brésilien Roberto Carlos a partagé ses réflexions sur l'état actuel et les perspectives d'avenir de l'équipe nationale. Selon l'ancien défenseur, la « Seleção » pourrait devenir l'un des principaux prétendants au titre lors de la Coupe du Monde 2026, mais pour cela, le retour de la star Neymar est indispensable. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors d'un entretien avec Sergio Aguero, champion du monde 2002, il a souligné que le jeu de l'équipe du Brésil n'avait pas encore atteint son apogée. Selon Roberto Carlos, l'effectif se structure progressivement et le retour d'un leader expérimenté comme Neymar transformerait complètement le mécanisme collectif. Selon le média ixbt.com, la légende du football est convaincue que l'équipe peut atteindre la finale.

Neymar — la clé de la victoire

« Nous n'avons pas encore montré notre meilleur football, mais comme nous le disons toujours avant les Coupes du Monde, l'équipe grandit peu à peu. Nous ne savons pas quelle sera la forme de Neymar après son retour, mais je suis convaincu que le Brésil sera bien plus fort avec lui », déclare Roberto Carlos. Selon lui, l'attaquant de 34 ans servirait de soutien moral et tactique pour les jeunes talents.

Parallèlement, l'ancienne star du Real Madrid a également salué d'autres joueurs de l'effectif. Il a notamment souligné que Vinicius Junior est actuellement au sommet de sa forme, tandis que des jeunes comme Endrick et Matheus Cunha apportent un sang neuf à l'équipe. La paire Marquinhos et Gabriel en défense a été citée comme un facteur crucial assurant la stabilité de l'équipe.

Rivalité avec l'Argentine et projet Ancelotti

Roberto Carlos a également reconnu la supériorité de l'équipe d'Argentine, rival historique du Brésil. Le fait que les champions du monde en titre, sous la direction de Lionel Scaloni, travaillent avec le même entraîneur depuis longtemps et disposent d'un génie comme Lionel Messi leur donne un avantage supplémentaire. Selon Carlos, le Brésil doit considérablement relever ses standards pour battre l'Argentine.

Actuellement, l'équipe du Brésil se prépare à une nouvelle ère sous la direction de Carlo Ancelotti. Roberto Carlos et plusieurs autres légendes du football participent activement au soutien du projet du spécialiste italien. Leur objectif est de ramener le Brésil sur le trône du football mondial en améliorant l'atmosphère interne et en partageant leur expérience avec les jeunes joueurs.

En conclusion, le Mondial 2026 n'est pas seulement un tournoi de plus pour le Brésil, mais une opportunité majeure de jouer à nouveau une finale après une longue absence et de renouveler son statut de quintuple champion. Pour cela, la progression tactique de l'équipe et la santé de joueurs expérimentés comme Neymar sont primordiales.