Eldor Shomurodov : Nous nous excusons auprès des supporters pour cette lourde défaite (video)

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, a exprimé son opinion après le match contre le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Les « Loups Blancs » se sont inclinés 0-5 face à un adversaire puissant. Shomurodov a reconnu la dureté du résultat, tout en soulignant que les joueurs avaient tout donné sur le terrain.

« 0-5, c'est une lourde défaite. Mais nous avons tout donné », a déclaré le capitaine de la sélection.

Selon lui, face à une équipe du niveau du Portugal, dotée de nombreux joueurs possédant une grande qualité technique individuelle, donner son maximum peut parfois ne pas suffire.

Dans de tels matchs, la chance joue également un rôle. Les joueurs du Portugal sont capables de profiter de la moindre erreur pour sceller le sort de la rencontre.

« Contre une équipe aussi forte que le Portugal, donner tout son possible peut être insuffisant. Il faut aussi avoir de la chance, car l'adversaire dispose de nombreux joueurs individuellement forts », a souligné Shomurodov.

Le capitaine de l'équipe nationale a déclaré comprendre que ce score lourd était difficile à accepter pour les supporters et a présenté ses excuses au nom de toute l'équipe.

« Nous nous excusons auprès des supporters pour cette lourde défaite », a déclaré l'attaquant.

Désormais, l'équipe nationale d'Ouzbékistan concentrera tous ses efforts sur le match contre la République démocratique du Congo lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Shomurodov a affirmé que l'équipe se préparerait sérieusement pour ce duel et entrerait sur le terrain avec l'unique objectif de gagner.

« Nous allons essayer de bien nous préparer pour le match contre la RD Congo. Si tout se passe bien, nous entrerons sur le terrain pour les battre », a-t-il ajouté.

Le match contre la RD Congo sera le dernier test, et un test crucial, pour l'Ouzbékistan lors de ce Mondial. Notre équipe nationale tentera de s'imposer pour apporter de la joie aux supporters et terminer le tournoi dignement.