Pronostic Polymarket : Harry Kane favori pour le Ballon d'Or

La course pour le Ballon d'Or 2026 s'intensifie. Selon les derniers pronostics de la plateforme Polymarket, l'attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, est actuellement désigné comme le grand favori pour remporter le trophée.

Les données de la plateforme estiment la probabilité de victoire de Kane à 30 %. Ce chiffre est nettement supérieur à celui des autres candidats de la liste.

À la deuxième place se trouve la star de l'équipe de France, Kylian Mbappe, avec une probabilité de victoire de 14 %.

Fait intéressant, Lionel Messi, qui défendra les couleurs de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2026, reste également parmi les principaux prétendants. Les chances du joueur argentin sont estimées à 12 %.

Lamine Yamal, avec le même score que Messi, occupe la quatrième place. La probabilité que la jeune star espagnole remporte le Ballon d'Or est également de 12 %.

Le top 5 est complété par un autre joueur français, Ousmane Dembele, dont les chances sont estimées à 9 %.

Classement Polymarket :

Harry Kane — 30 % Kylian Mbappe — 14 % Lionel Messi — 12 % Lamine Yamal — 12 % Ousmane Dembele — 9 %

Le statut de favori de Harry Kane pourrait être lié à son efficacité devant le but en club et en équipe nationale. Si l'attaquant continue de marquer lors des matchs cruciaux, ses chances pourraient encore augmenter.

Parallèlement, le reste des matchs de la Coupe du Monde pourrait influencer sérieusement la course au Ballon d'Or. Si Messi, Mbappe ou Yamal mènent leur équipe vers les phases finales, le classement pourrait changer rapidement.

Il convient de noter que les indicateurs de Polymarket ne constituent pas un classement officiel. Ils reflètent les estimations des participants de la plateforme basées sur les résultats potentiels.

Pour l'instant, la question principale reste ouverte : Harry Kane gardera-t-il son avantage ou l'un d'entre Messi, Mbappe et Yamal créera-t-il la surprise ?