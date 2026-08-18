Sergio Busquets revient au FC Barcelona comme entraîneur

L’un des grands représentants du football espagnol, Sergio Busquets a fait ses premiers pas dans sa carrière d’entraîneur et est retourné dans son club de cœur, le FC Barcelona. Selon Goal.com, l’ancien milieu de terrain a rejoint le staff de Juliano Belletti, entraîneur principal de la réserve du club catalan, le Barça Atlètic, en tant qu’entraîneur adjoint. Cette nomination, annoncée par les canaux officiels du club, est devenue un événement particulièrement émouvant et réjouissant pour les supporters. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Rappelons que le joueur expérimenté avait mis un terme à sa carrière professionnelle à la fin de l’année dernière, après son passage à l’Inter Miami aux États-Unis. Après la rencontre disputée contre le New England Revolution, il avait déclaré vouloir devenir entraîneur à l’avenir, tout en précisant qu’il souhaitait d’abord prendre une pause d’un an. Quelques mois plus tard, Busquets a décidé de mettre sa riche expérience du terrain au service de sa nouvelle carrière sur le banc.

Un nouveau poste et une formation en cours

Cette nomination n’est pas seulement un geste symbolique, mais aussi une étape importante dans son développement professionnel. Trois ans après avoir quitté le FC Barcelona, où il a connu des années brillantes, Busquets a rejoint le staff dirigé par Juliano Belletti. Parallèlement, il travaille à l’achèvement des formations nécessaires pour obtenir ses licences UEFA.

Le Barça Atlètic est la principale équipe réserve du système du FC Barcelona et, contrairement à l’académie La Masia, évolue dans les championnats professionnels. L’équipe participe actuellement à la Segunda Federación, le quatrième échelon du football espagnol, avec pour objectif de retrouver les divisions supérieures. L’intelligence de jeu exceptionnelle et la culture tactique de Busquets devraient jouer un rôle important dans la formation des jeunes footballeurs.