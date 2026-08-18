Samsung SDI et General Motors développeront de nouvelles batteries pour les véhicules électriques

Samsung SDI et General Motors ont conclu un nouvel accord pour développer conjointement des cellules de batterie prismatiques haute performance destinées aux futurs véhicules électriques. Cette initiative stratégique devrait approfondir leur coopération bilatérale et porter à un nouveau niveau les capacités technologiques liées à l’électrification des véhicules. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le document signé prévoit le développement de batteries prismatiques modernes offrant une grande capacité énergétique et prenant en charge la technologie de recharge rapide. Ces solutions réunissent des caractéristiques très recherchées sur le marché automobile.

Évolutions structurelles et avenir de l’usine

Dans le cadre de cet accord, les deux parties ont décidé de modifier leur structure d’entreprise. Samsung SDI a notamment racheté la totalité de la participation de 49,99 % détenue par General Motors dans la coentreprise SynergyCells, située à New Carlisle, dans l’État américain de l’Indiana.

Le communiqué de presse officiel précise que cette évolution de la structure de propriété est liée à la conjoncture actuelle du marché, notamment à la croissance de la demande de véhicules électriques, légèrement plus lente que prévu initialement. Les parties ont donc décidé d’abandonner le format précédent de coentreprise et de rechercher d’autres formes efficaces de coopération.

Le premier site de production en Amérique du Nord

Grâce à cet accord, Samsung SDI est devenu l’unique propriétaire de l’usine et dispose de son premier site de production de batteries en Amérique du Nord. L’usine est actuellement en construction.

Une fois les travaux terminés, Samsung SDI prévoit de lancer initialement sur ce site la production de batteries destinées aux systèmes de stockage d’énergie (ESS). La forte hausse actuelle de la demande pour ces systèmes aux États-Unis constitue l’une des principales raisons de cette décision.

À l’avenir, le site pourrait également produire des cellules de batterie prismatiques destinées aux véhicules électriques. Grâce à leur structure rigide et rectangulaire, les cellules prismatiques jouent un rôle important dans l’industrie automobile et permettent une intégration plus efficace dans les blocs-batteries.