Alessio Tacchinardi dévoile les favoris de la Serie A

À l’approche de la nouvelle saison du championnat italien, la Juventus de Turin s’est montrée très active sur le marché des transferts et a considérablement renforcé son effectif. Cependant, dans une interview accordée à SportMediaset, l’ancien milieu de terrain bianconero Alessio Tacchinardi a souligné que, malgré la haute opinion qu’il avait des capacités de l’équipe, il était encore trop tôt pour la considérer comme la principale favorite au titre. C’est ce que rapporte Goal.com.

Selon SportMediaset, l’effectif de la Juventus a été renforcé par plusieurs joueurs talentueux et expérimentés lors du mercato estival. Les arrivées de Kerim Alajbegović, Randal Kolo Muani et Jhon Lucumí ont notamment accru le potentiel global de l’équipe. Le club turinois attend également un éventuel transfert du gardien Guglielmo Vicario.

L’Inter et Naples devancent leurs rivaux

Malgré les changements positifs au sein de l’effectif, Tacchinardi a estimé que certaines autres équipes de Serie A étaient encore supérieures à la Juventus. Selon lui, dans la lutte actuelle pour le titre, l’avantage principal reste du côté d’autres clubs.

"À l’heure actuelle, l’Inter est au-dessus de tous", a souligné l’ancien footballeur. Il a également ajouté que Naples était légèrement devant l’équipe turinoise en termes de qualité globale de l’effectif.

Analyse des autres prétendants et concurrents

L’ancien milieu de terrain a également évalué les chances d’autres clubs ambitieux de Serie A, notamment la Roma, l’AC Milan, l’Atalanta, la Fiorentina et Côme, qualifié pour la Ligue des champions. Selon lui, aucune de ces équipes n’est supérieure à la Juventus en profondeur ou en qualité d’effectif.

"La Roma et l’AC Milan ne sont pas supérieurs à la Juventus. L’effectif de l’Atalanta n’est pas non plus meilleur que celui des Turinois", a déclaré Tacchinardi. Il a également évoqué Côme, qualifié pour la Ligue des champions, disant respecter le travail de Cesc Fàbregas, tout en rappelant que la Juventus avait aussi manqué des occasions, ce qui avait contribué à leur permettre d’atteindre ce niveau. Concernant la Fiorentina, il a conclu que les Florentins avaient réuni des joueurs intéressants, mais qu’ils n’avaient pas encore atteint le niveau de la Juventus.