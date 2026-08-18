Un village insolite pour femmes célibataires voit le jour au Texas

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Un village insolite pour femmes célibataires voit le jour au Texas

Au Texas, une retraitée nommée Robin Yerian a créé un village original baptisé « Nid d’oiseaux ». Les logements y sont loués exclusivement à des femmes célibataires. C’est ce qu’a rapporté The Sun.

Le village compte plusieurs petites maisons, offrant aux femmes la possibilité de vivre dans un environnement calme, sûr et relativement abordable. Les loyers commencent à 450 dollars par mois.

La fondatrice souhaite offrir aux résidentes non seulement une indépendance et une liberté financières, mais aussi une communauté soudée où les habitantes se soutiennent mutuellement.

Yerian a financé ce projet avec son épargne-retraite. Elle a acheté 5 acres de terrain pour 35 000 dollars, puis investi 150 000 dollars supplémentaires dans les infrastructures — égouts, électricité, eau et routes — ainsi que dans l’aménagement du site.

Le village accueille actuellement 12 femmes âgées de 52 ans et plus. La plupart sont célibataires, divorcées ou veuves.

Selon Yerian, l’intérêt pour ce lieu de vie a été bien plus important que prévu. L’été dernier, environ 500 candidates ont postulé pour une seule place disponible dans le village. Le processus de sélection des nouvelles résidentes a donc été renforcé.

Désormais, chaque candidate souhaitant s’installer dans le village doit d’abord rencontrer personnellement sa fondatrice et les autres résidentes.

L’idée centrale du village va toutefois au-delà du simple fait de vivre au même endroit : offrir aux femmes la possibilité de mener une vie indépendante dans un environnement sûr et de faire partie d’une communauté solidaire.

TexasRobin YerianBird’s NestThe Sun
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