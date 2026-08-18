Le capitaine d’un navire ayant réveillé un ours polaire avec une sirène sanctionné

Près de l’archipel norvégien du Spitzberg, le capitaine d’un navire a dérangé avec une sirène de brume un ours polaire qui se reposait sur la côte et a été contraint de payer une amende de plus de 5 200 dollars . L’incident s’est produit dans la région du Svalbard. TRT Haber a rapporté l’information.

Selon les informations disponibles, le capitaine a actionné une puissante sirène alors que le navire passait près de l’ours. Réveillé en sursaut par le bruit, l’ours polaire a quitté l’endroit où il se reposait. Lars Fause, gouverneur du Svalbard, a qualifié cet incident de perturbation injustifiée de l’animal.

Au Svalbard, il est interdit d’attirer intentionnellement les ours polaires, de les poursuivre ou d’effectuer des actions susceptibles de les déranger. Selon les règles entrées en vigueur en 2025, les personnes doivent rester à au moins 300 mètres d’un ours polaire. Cette distance minimale est portée à 500 mètres, notamment du 1er mars au 30 juin.

Les spécialistes soulignent que ces exigences n’ont pas été instaurées sans raison. Les ours polaires constituent une partie importante de l’écosystème arctique, et les perturbations excessives peuvent affecter leur comportement naturel. Selon l’Institut polaire norvégien, le fait qu’un navire reste immobile ne cause généralement pas de stress important à l’ours, mais le poursuivre activement ou le déranger est considéré comme dangereux.

Ce n’est pas la première fois qu’une sanction est appliquée au Svalbard pour avoir dérangé des ours polaires. En 2024, deux guides s’étaient approchés d’un ours polaire et de son petit, les contraignant à quitter leur zone d’alimentation. Chacun avait alors été condamné à 20 000 couronnes norvégiennes d’amende.