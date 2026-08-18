Chelsea se prépare à un éventuel départ d’Enzo Fernández

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Chelsea se prépare à un éventuel départ d’Enzo Fernández

Le club londonien de Chelsea prépare activement des plans de secours sur fond de rumeurs de transfert concernant son vice-capitaine Enzo Fernández. Si le milieu de terrain argentin rejoint Manchester City, les « Blues » auraient déjà identifié le principal candidat pour le remplacer. Cette situation pourrait devenir l’un des événements les plus retentissants du mercato estival. À ce sujet, rapporte Goal.com.

Selon les informations publiées par The Telegraph, l’entraîneur de Manchester City cherche à renforcer le milieu de terrain de son équipe. Le départ imminent de Rodri vers le FC Barcelone et celui de Tijjani Reijnders vers Al-Qadsiah obligeraient notamment les « Citizens » à se montrer actifs sur le marché des transferts. C’est pourquoi les champions en titre ont jeté leur dévolu sur Enzo Fernández, champion du monde 2022.

Chelsea réclamait initialement 120 millions de livres sterling pour son leader. Toutefois, en raison de la fermeture imminente du mercato et de la difficulté à lui trouver un remplaçant, les Londoniens ont encore augmenté le prix du joueur. En cas de transfert, Chelsea devrait consacrer une partie des recettes au renouvellement de son effectif.

Alex Scott, le principal candidat

Selon Metro, la direction de Chelsea prévoit de recruter la star de Bournemouth, Alex Scott, si Enzo Fernández venait à partir. Bien que Bournemouth insiste fermement sur son intention de ne pas vendre le joueur, le fait qu’il ne reste que deux ans de contrat au milieu de terrain anglais donne de l’espoir aux Londoniens.

Arsenal et Manchester United suivaient également depuis quelque temps ce membre de l’équipe d’Angleterre espoirs. Cependant, le fait que ces grands clubs se concentrent désormais sur d’autres joueurs pourrait offrir une occasion favorable à Chelsea. Le club londonien avait déjà formulé une offre de 64 millions de livres sterling, qui avait été rejetée.

Réaction des supporters et prochaines étapes

Les rumeurs de transfert autour d’Enzo Fernández et les polémiques liées à son comportement suscitent le mécontentement des supporters. Lors du match amical contre la Real Sociedad, le milieu de terrain a notamment été accueilli par des sifflets dans les tribunes de Stamford Bridge.

Néanmoins, la situation pourrait changer radicalement si Manchester City formulait une offre record. La direction de Chelsea a donc intensifié ses démarches sur le marché des transferts afin de se préparer à tous les scénarios possibles.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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