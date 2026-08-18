La Chine rattache pour la première fois les deux jambes sectionnées d’un patient

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La Chine rattache pour la première fois les deux jambes sectionnées d’un patient

Des chirurgiens chinois ont réussi à rattacher les deux jambes d’un patient sectionnées lors d’un accident, selon China Press .

Un homme de 51 ans a été victime d’un grave accident alors qu’il travaillait dans une usine à la fin de 2024, perdant ses deux jambes. Celles-ci ont été complètement sectionnées au niveau des cuisses.

Des chirurgiens de l’hôpital orthopédique de Jinhua, situé dans l’est de la Chine, ont réalisé cette opération complexe. L’intervention, qui a duré près de huit heures, leur a permis de rattacher les deux jambes sectionnées.

Selon les médecins, il s’agit de la première opération réussie visant à rattacher simultanément deux jambes complètement sectionnées au niveau des cuisses . Cette intervention constitue une avancée majeure dans les domaines de la traumatologie et de la chirurgie reconstructrice.

Li Changsun, chef du service de traumatologie, a indiqué que l’état du patient s’était nettement amélioré. À domicile, il peut se déplacer seul à l’aide d’un déambulateur. La sensibilité de ses jambes au-dessus des chevilles a également été rétablie.

Les spécialistes soulignent que le processus de rétablissement se poursuit. Les médecins estiment que le patient pourrait se déplacer de manière autonome, sans déambulateur ni béquilles, d’ici un à deux ans. Pour l’instant, il poursuit sa rééducation.

Rappelons qu’un autre événement médical inhabituel s’est produit en Chine en juin. Pour la première fois au monde, un patient en état de mort cérébrale a reçu une greffe de foie et de reins de porc.

Les organes transplantés ont fonctionné normalement dans l’organisme du patient pendant cinq jours. Toutefois, à la demande de sa famille, l’étude a alors pris fin.

La récente réussite des spécialistes chinois constitue une étape importante dans l’étude des possibilités de reconstruction des organes humains après de graves blessures.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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