Jay-Jay Okocha choisit Lionel Messi : il vient d’une autre planète

La légende du football nigérian Jay-Jay Okocha a pris position dans l’éternel débat du football mondial et a préféré Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. Selon Goal.com, l’ancien milieu de terrain a qualifié le joueur argentin de véritable artiste et de génie naturel. À ce sujet, Goal.com rapporte l’information.

La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui oppose depuis près de vingt ans les supporters et les anciens joueurs, n’a rien perdu de son actualité. Ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Bolton Wanderers, Okocha, connu pour sa technique unique sur le terrain, est un spécialiste qui comprend profondément le talent individuel.

Le choix de la légende et les différences

Invité de l’émission The Obi One Podcast, animée par John Obi Mikel et Chris McHardy, l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Nigeria a été invité à trancher la rivalité entre les deux stars. Sans hésiter, Okocha a choisi Lionel Messi.

Tout en reconnaissant les immenses accomplissements de Cristiano Ronaldo, l’ancien footballeur nigérian a souligné la différence fondamentale entre l’efficacité exceptionnelle de l’attaquant portugais et le talent naturel de Messi. Il a comparé le jeu de Ronaldo à celui d’autres grands buteurs.

« Messi, Messi. Ronaldo est un joueur spécial, mais pour moi, c’est un buteur. Il peut marquer des dizaines de millions de buts. C’est simplement un buteur, comme Erling Haaland », a expliqué Okocha.

Un génie naturel et un artiste

Poursuivant son analyse, le légendaire joueur a déclaré que l’harmonie naturelle de Lionel Messi avec le ballon était l’élément principal qui le distinguait des autres. Il a insisté sur la prédominance du talent inné dans les gestes de l’attaquant argentin, plutôt que sur le travail acharné.

« Mais Messi vient d’une autre planète. Messi, c’est de l’art. Il est né pour jouer au football. S’il ne joue pas au football, il peut tomber malade. C’est un génie, et il faut le reconnaître », a ajouté Jay-Jay Okocha.