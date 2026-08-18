À l’approche du début de la nouvelle saison de Premier League anglaise, plusieurs figures célèbres du football livrent leurs pronostics. Selon l’attaquant légendaire de Manchester United, Wayne Rooney, Arsenal est le principal favori pour remporter le titre cette saison et pourrait même prendre une nette avance dans la course. À ce sujet, Goal.com rapporte l’information.

S’exprimant dans le podcast Stick to United, Rooney a largement salué les chances de l’équipe dirigée par Mikel Arteta. Selon lui, les « Gunners », qui ont remporté le championnat d’Angleterre la saison dernière après une longue attente, disposent de tous les atouts pour défendre leur titre avec succès.

Les poursuivants et l’évolution de la concurrence

Selon des informations diffusées par ixbt.com et d’autres sources, Wayne Rooney s’est également attardé sur les changements intervenus chez les équipes concurrentes avant la saison. À ses yeux, la situation en haut du classement s’annonce particulièrement complexe et riche en évolutions importantes.

Faisant allusion aux changements d’entraîneurs et aux modifications des effectifs chez les clubs rivaux, Rooney a déclaré : « Vous regardez Arsenal et Manchester City : Chelsea et Tottenham vont clairement se renforcer cette saison. Liverpool continuera également à se battre. Ce sera donc très difficile cette fois. »

Manchester United et le top 4

L’ancien attaquant a également évalué les chances de Manchester United, un club qui lui est cher. Selon ses prévisions, l’équipe dirigée par Michael Carrick pourrait terminer dans le top 4 de la Premier League cette saison. Rooney a souligné qu’il était essentiel pour le club de conserver sa qualification pour la Ligue des champions et de rester compétitif.

« Arsenal est le grand favori pour le titre, mais le temps nous dira si Manchester United peut lutter avec Manchester City pour prendre la deuxième place et se battre réellement pour le titre la saison prochaine », a ajouté Rooney.

Rappelons qu’Arsenal a remporté son premier trophée de la saison en battant Manchester City lors du Community Shield de pré-saison. Les hommes d’Arteta disputeront leur premier match de championnat à domicile.