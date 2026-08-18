Pourquoi le mariage de la femme venue en prison en robe de mariée a-t-il été reporté ?

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Pourquoi le mariage de la femme venue en prison en robe de mariée a-t-il été reporté ?

Au Kirghizistan, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a attiré l’attention des internautes. On y voit une femme de 28 ans arriver en robe de mariée à la colonie pénitentiaire n° 27, située dans le village de Moldavanovka, dans la région de Tchouï. Cet établissement est officiellement rattaché au Service pénitentiaire d’État du Kirghizistan.

Selon les informations diffusées, la femme serait venue épouser son compagnon, qui purge une peine dans cet établissement. Le couple aurait auparavant vécu ensemble et aurait un enfant. La cérémonie devait se tenir directement dans l’enceinte de la colonie, mais elle n’a pas eu lieu, car les employés de l’état civil ne sont pas arrivés à l’heure prévue.

Fait intéressant, la législation kirghize permet de célébrer un mariage avec un détenu au sein même d’un établissement pénitentiaire. L’enregistrement officiel du mariage est alors effectué dans un lieu déterminé, en accord avec la direction de l’établissement.

La vidéo a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont considéré la décision de la femme et son soutien à l’être aimé comme une preuve de courage. D’autres ont critiqué ce choix, le jugeant mauvais.

Que pensez-vous de cette situation ? La décision de cette femme est-elle un exemple d’amour et de fidélité ou un mauvais choix ? Partagez votre avis dans les commentaires.

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