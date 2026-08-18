Oppo Find X10 sera équipé d’une technologie d’écran avancée

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Oppo Find X10 sera équipé d’une technologie d’écran avancée

Le marché des prochains smartphones phares vient d’enregistrer une nouvelle avancée technologique majeure. Selon Ixbt.com, l’insider réputé Digital Chat Station a testé l’appareil Oppo Find X10 de nouvelle génération et confirmé que son écran bénéficie d’améliorations significatives dans plusieurs domaines. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Il s’avère que Oppo, l’une des principales marques technologiques chinoises, a développé avec ses partenaires une technologie d’écran radicalement nouvelle pour l’industrie mobile. Cette approche fait passer les capacités d’affichage à un niveau supérieur, offrant aux utilisateurs non seulement une image de haute qualité, mais aussi des avantages importants pour la protection de la vue.

Un écran innovant pour protéger les yeux

L’une des principales avancées de cette nouvelle technologie réside dans la couverture de l’espace colorimétrique BT.2020 la plus étendue du secteur. Le nouvel écran offrirait également le niveau de lumière rouge bénéfique le plus élevé de sa catégorie et le plus faible volume de lumière bleue nocive.

Selon les experts, cette solution technique élève la précision de la reproduction des couleurs de l’écran à un niveau totalement inédit. Elle permet également de réduire considérablement l’un des principaux problèmes rencontrés par les utilisateurs modernes : l’impact négatif des émissions de l’écran sur les yeux.

Design et concurrence à venir

L’Oppo Find X10 attire l’attention non seulement par ses caractéristiques techniques, mais aussi par son apparence. Selon l’insider, l’écran de l’appareil sera entouré de bordures extrêmement fines. Ce résultat aurait été rendu possible par le lancement d’une nouvelle ligne de production spécialisée de l’entreprise.

La concurrence est aujourd’hui très intense sur le marché des smartphones. Toutefois, selon les informations disponibles, même si les principaux concurrents d’Oppo travaillent eux aussi sur des technologies similaires, leurs solutions comparables pourraient n’apparaître sur le marché que l’année prochaine. Cela conférerait temporairement à l’Oppo Find X10 un avantage dans son segment.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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