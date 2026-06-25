Le match Portugal — Ouzbékistan parmi les rencontres les plus suivies du tournoi

La rencontre entre le Portugal et l'Ouzbékistan, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, figure parmi les dix matchs les plus suivis en termes d'affluence.

Le match, disputé au NRG Stadium de Houston, a été suivi par 68 777 spectateurs dans les tribunes. Ce résultat place le match Portugal — Ouzbékistan à la septième position des rencontres ayant attiré le plus grand nombre de spectateurs lors de cette deuxième journée.

La plus grande affluence de la deuxième journée a été enregistrée lors du match entre la Norvège et le Sénégal, qui a attiré 80 663 spectateurs au stade.

Par ailleurs, le match Argentine — Autriche a rassemblé 70 649 spectateurs, tandis que la rencontre Belgique — Iran en a attiré 70 317.

Top 10 des matchs les plus suivis lors de la 2e journée de la Coupe du Monde 2026 :

Norvège — Sénégal — 80 663 Argentine — Autriche — 70 649 Belgique — Iran — 70 317 Suisse — Bosnie-Herzégovine — 70 026 Turquie — Paraguay — 68 827 Pays-Bas — Suède — 68 777 Portugal — Ouzbékistan — 68 777 Équateur — Curaçao — 68 598 Jordanie — Algérie — 68 371 Brésil — Haïti — 68 324

Rappelons que le match entre le Portugal et l'Ouzbékistan s'est soldé par une victoire 5-0 des Européens.

Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé pour le Portugal. Nuno Mendes et Rafael Leão ont également marqué. Un autre but a été enregistré comme un but contre son camp du gardien ouzbek Abduvohid Nematov.