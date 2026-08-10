Mikel Arteta s’est exprimé après le match contre Dortmund

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a livré ses impressions après la défaite (2-3) contre le Borussia Dortmund en Emirates Cup.

Le technicien espagnol a parlé ouvertement de la situation actuelle de l’équipe, des erreurs commises et des objectifs à venir.

« Même s’il s’agissait d’un match amical, la défaite fait mal »

Mikel Arteta a accepté la défaite sans chercher d’excuses, tout en soulignant que l’équipe avait encore beaucoup de travail à accomplir :

« Nous avons perdu, ce qui ne peut évidemment pas nous réjouir. Il est clair que nous devons améliorer rapidement la situation. Certains de nos joueurs ont besoin de davantage de minutes et de rythme de compétition, et ce match leur a été très utile à cet égard. Même s’il ne s’agissait pas d’un match officiel, toute défaite doit faire mal. Mais nous comprenons parfaitement où nous en sommes actuellement. Beaucoup de joueurs ne sont pas encore revenus, tandis que certains n’ont pas encore pu suffisamment s’entraîner. C’est pourquoi il peut parfois être utile de subir ce genre de défaites », a déclaré Arteta.

Les erreurs et la responsabilité collective

Le technicien d’Arsenal a également évoqué les buts encaissés lors des derniers matchs et les lacunes de la ligne défensive :