Mikel Arteta s’est exprimé après le match contre Dortmund

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Mikel Arteta s’est exprimé après le match contre Dortmund

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a livré ses impressions après la défaite (2-3) contre le Borussia Dortmund en Emirates Cup.

Le technicien espagnol a parlé ouvertement de la situation actuelle de l’équipe, des erreurs commises et des objectifs à venir.

« Même s’il s’agissait d’un match amical, la défaite fait mal »

Mikel Arteta a accepté la défaite sans chercher d’excuses, tout en soulignant que l’équipe avait encore beaucoup de travail à accomplir :

« Nous avons perdu, ce qui ne peut évidemment pas nous réjouir. Il est clair que nous devons améliorer rapidement la situation. Certains de nos joueurs ont besoin de davantage de minutes et de rythme de compétition, et ce match leur a été très utile à cet égard.

Même s’il ne s’agissait pas d’un match officiel, toute défaite doit faire mal. Mais nous comprenons parfaitement où nous en sommes actuellement. Beaucoup de joueurs ne sont pas encore revenus, tandis que certains n’ont pas encore pu suffisamment s’entraîner. C’est pourquoi il peut parfois être utile de subir ce genre de défaites », a déclaré Arteta.

Les erreurs et la responsabilité collective

Le technicien d’Arsenal a également évoqué les buts encaissés lors des derniers matchs et les lacunes de la ligne défensive :

« Il y a quelques jours, nous avions déjà encaissé des buts simples et évitables, et la même chose s’est reproduite aujourd’hui. Nous avons notamment commis des erreurs dans les duels et après des batailles au milieu du terrain. Mais il s’agit d’une responsabilité collective.

Nous devons donc progresser ensemble avec les joueurs dont nous disposons et corriger nos lacunes. Nous voulons améliorer notre jeu et nous y parviendrons certainement », rapporte Sky Sports .

Mikel ArtetaArsenalBorussia DortmundLondresSky Sports
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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