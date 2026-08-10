De quel danger Messi et l’Argentine ont-ils réchappé pendant la Coupe du monde 2026 ?

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De quel danger Messi et l’Argentine ont-ils réchappé pendant la Coupe du monde 2026 ?

Capitaine de l’équipe nationale d’Argentine et légende du football Lionel Messi Il s’est avéré que Lionel Messi a été confronté à plusieurs menaces sérieuses pour sa sécurité pendant la Coupe du monde 2026. Le quotidien « Diario AS » l’a révélé en s’appuyant sur des fuites de documents de police.

Les informations confidentielles divulguées ont révélé dans quel état d’alerte exceptionnel la police et les services de sécurité avaient travaillé pendant la Coupe du monde.

Menace d’introduction d’une bombe dans le stade

Selon la source, l’un des signalements reçus par la police indiquait qu’un individu non identifié voulait entrer dans le stade avec un engin explosif afin de commettre un attentat contre la star argentine.

Les forces de l’ordre ont réagi à cette alerte avec une extrême rapidité et un sérieux absolu :

  • Inspection d’urgence : Une brigade spécialisée de démineurs et des équipes cynophiles ont été mobilisées pour inspecter l’ensemble de l’arène et de ses abords.

  • Mesures de sécurité : Les contrôles aux entrées et aux sorties du stade ainsi que la protection autour de Messi ont été considérablement renforcés.

Heureusement, aucune des menaces signalées ne s’est concrétisée et la compétition s’est achevée dans le calme, sans le moindre incident.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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