150 000 livres pour sa maîtresse : comment Infantino a dépensé l’argent de l’UEFA ?

Une nouvelle affaire de corruption majeure éclate autour de Gianni Infantino, l’actuel président de la FIFA. Selon The Telegraph, la maîtresse présumée d’Infantino aurait reçu plus de 150 000 livres sterling (175 000 euros) de l’UEFA à titre d’indemnité après avoir quitté l’organisation en 2011.

Dans ce contexte, l’Union des associations européennes de football (UEFA) pourrait lancer une enquête approfondie sur les nombreuses années d’activité d’Infantino au sein de l’organisation.

Une coûteuse formation MBA et une ascension professionnelle fulgurante

Selon les détails divulgués, l’importante somme versée à l’ancienne employée comprenait également les frais d’une formation dans une prestigieuse école de commerce, notamment le programme MBA (Master of Business Administration) .

En outre, selon la source :

alors qu’elle entretenait une relation étroite avec Infantino, cette femme serait passée d’un simple poste administratif à un poste de direction ;

son salaire annuel aurait augmenté d’environ 25 000 livres (29 000 euros) au cours de sa carrière à l’UEFA.

L’UEFA pourrait enquêter sur les 16 années d’activité d’Infantino

Il avait déjà été rapporté que, lorsque Gianni Infantino occupait le poste de secrétaire général de l’organisation, l’UEFA avait versé à sa maîtresse une indemnité à six chiffres, excessive et injustifiée.

À la suite de ces irrégularités financières et de ces conflits d’intérêts, la direction de l’UEFA envisage sérieusement de lancer un audit approfondi sur l’ensemble des 16 années d’activité de Gianni Infantino au sein de l’organisation.

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