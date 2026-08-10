Maresca a tout recommencé à City : qui pourrait partir ?

«Manchester City» Pep GuardiolaUne nouvelle ère s’ouvre à « City » après Pep Guardiola, et elle ne se résume pas à un simple changement d’entraîneur. Enzo Maresca a posé dès le premier jour une condition claire et équitable aux joueurs : le statut passé, les services rendus et une place dans le onze de départ ne garantissent plus rien à personne : tout le monde repart de zéro.

D’après les propos du technicien italien, la préparation estivale ne concerne pas uniquement la condition physique. Elle pourrait aussi influencer les décisions de City lors du mercato : qui conserver, à qui donner une nouvelle chance et quels postes renforcer.

« Chaque joueur part sur la même ligne de départ »

Maresca a révélé le principal message adressé aux joueurs lors de son premier jour avec l’équipe.

« Pour moi, c’est un nouveau départ complet. À mes yeux, chaque joueur repart de zéro, sur la même ligne de départ. »

Cette approche pourrait intensifier la concurrence au sein de l’effectif de City.

Pour le nouvel entraîneur, il importe davantage de voir ce qu’un joueur montre à l’entraînement aujourd’hui que de savoir combien de matches il a disputés hier ou quel était son statut sous l’ancien staff .

Le 29 juin, Maresca a été nommé entraîneur principal de « Manchester City » et a signé un contrat de trois ans avec le club. Ayant déjà travaillé au sein de la structure de City, il connaît bien l’environnement du club et ses méthodes de fonctionnement internes.

La préparation estivale pourrait décider du sort de certains joueurs

Les propos de Maresca sur le mercato comptent parmi les plus intéressants.

Selon lui, la préparation d’avant-saison déterminera dans une certaine mesure la suite du mercato.

C’est un signal très important.

Autrement dit, pour certains joueurs de l’effectif, la situation pourrait être plus importante qu’une simple préparation physique. Ils devront prouver au nouvel entraîneur qu’ils ont leur place dans ses plans pour l’avenir.

Dans ses contenus officiels, City a également indiqué que Maresca jugeait l’effectif de qualité, tout en précisant que des changements étaient étudiés avec le directeur sportif Hugo Viana.

Trois scénarios pourraient donc se dessiner dans les prochaines semaines : certains joueurs obtiendront un nouveau rôle, d’autres relanceront leur lutte pour une place de titulaire, tandis que la probabilité de voir certains être placés sur le marché des transferts pourrait augmenter.

Qu’est-ce que Maresca a changé sur le plan tactique ?

Le nouvel entraîneur n’a pas caché sa satisfaction concernant l’attitude des joueurs.

Selon lui, l’équipe a montré dès le premier jour qu’elle était prête à travailler avec le nouveau staff.

Parallèlement, plusieurs changements tactiques ont commencé à être mis en place :

— la construction des attaques avec le ballon ;

— les déplacements sans ballon ;

— le positionnement lors du pressing ;

— les distances entre les joueurs sur le terrain ;

— les missions tactiques dans les différentes phases du jeu.

Lors d’une précédente conférence de presse, Maresca avait également expliqué que, dans son football, l’agressivité sans ballon, le contrôle du match et la capacité à imposer ses idées à l’adversaire étaient essentiels.

Ainsi, les fondations de l’ère Guardiola pourraient être conservées, mais la nouvelle version de City ne sera pas une copie de l’ancienne équipe.

« J’ai besoin d’une relation étroite avec les joueurs »

Maresca ne met pas uniquement l’accent sur le système et la tactique.

La relation personnelle avec les joueurs est également très importante pour lui.

« Ces dix jours passés ensemble ont une grande importance. J’ai besoin d’une relation étroite avec les joueurs, c’est essentiel pour l’avenir. »

Cette déclaration illustre bien l’approche du nouvel entraîneur.

Avant de décider quel poste attribuer à chaque joueur, Maresca cherche aussi à comprendre son caractère, ses qualités et ce qu’il peut apporter à l’équipe.

La tournée de pré-saison lui a offert une occasion idéale. City s’est rendu en Asie pour affronter l’Inter, les K League All-Stars et l’Atlético de Madrid à Hong Kong et à Séoul.

La Coupe du monde complique la mission de Maresca

L’autre difficulté du nouveau staff réside dans l’impossibilité pour l’équipe de commencer la préparation au complet.

Les joueurs ayant participé à la Coupe du monde 2026 ont bénéficié de congés supplémentaires. Maresca a donc d’abord travaillé avec une partie des titulaires et de nombreux jeunes joueurs.

Lors de sa première conférence de presse, il a indiqué que les joueurs rentrés le plus tard du Mondial ne rejoindraient l’équipe que trois ou quatre jours avant le Community Shield.

D’un côté, cela complique la préparation.

De l’autre, cela offre une grande opportunité inattendue aux jeunes et aux remplaçants. Le principe de Maresca, selon lequel « tout le monde repart de zéro », pourrait être la meilleure nouvelle pour eux.

Une nouvelle ère commence à City après Pep

Cette saison ne sera pas un championnat comme les autres pour Manchester City.

Pep Guardiola a mis fin à une décennie passée au club et Maresca lui a succédé. Dans les contenus officiels de City, la nouvelle saison est également présentée comme une nouvelle étape après la décennie historique de Guardiola.

L’idée de « reset » défendue par Maresca revêt donc aussi une dimension symbolique.

Il ne nie pas les succès de l’ère précédente. Au contraire, il souligne l’importance du professionnalisme des personnes qui ont travaillé pendant des années au sein de ce système.

Mais une nouvelle règle a été instaurée dans le même temps :

les services rendus hier ne garantissent pas une place aujourd’hui.

La plus grande lutte pourrait désormais se jouer au sein de l’effectif

Après les déclarations de Maresca, la situation est beaucoup plus claire pour les joueurs de City.

Le nouvel entraîneur ne considère automatiquement personne comme titulaire ni comme remplaçant. La préparation d’avant-saison, l’adaptation tactique et l’attitude à l’entraînement joueront un rôle majeur dans ses prochaines décisions.

Cela pourrait également rendre les dernières semaines du mercato encore plus intéressantes.

Désormais, la question n’est pas seulement de savoir « qui City recrutera encore ? »

La principale intrigue est différente : dans le nouveau City de Maresca, qui parviendra à reconquérir sa place et qui sortira de cette concurrence ?

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