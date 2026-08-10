Superior présente le vélo électrique urbain eWAY 6.1 à suspension unique

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Superior présente le vélo électrique urbain eWAY 6.1 à suspension unique

Un nouveau moyen de transport original destiné aux citadins fait son apparition sur le marché du vélo. Selon Ixbt.com, la marque Superior a présenté son nouveau vélo électrique urbain eWAY 6.1. Ce modèle attire l’attention par sa conception atypique, ses composants électriques puissants et ses nombreux éléments de confort. Ixbt.com rapporte .

L’un des aspects les plus remarquables de ce vélo est sa suspension avant. Au lieu des deux fourreaux amortisseurs habituels, il utilise une fourche monobras avec un seul amortisseur et un débattement de 25 mm. Cette solution n’est pas destinée aux sentiers de montagne, mais à atténuer les fissures de l’asphalte, les petits obstacles et les irrégularités en ville.

Confort et caractéristiques techniques

Pour améliorer encore le confort du cycliste, le modèle eWAY 6.1 est équipé d’une tige de selle suspendue spéciale. Associés à la suspension avant, ces éléments rendent les déplacements nettement plus doux sur les routes urbaines dégradées. Le système électrique repose entièrement sur des composants de la réputée société Bosch.

Le moteur central Bosch Active Line Plus installé sur le vélo peut fournir jusqu’à 50 N·m de couple. Il est alimenté par une batterie Bosch PowerTube de 500 Wh, entièrement dissimulée dans le cadre. Le fabricant n’a toutefois pas indiqué l’autonomie exacte, car celle-ci varie selon le poids du cycliste, les conditions météorologiques et le niveau d’assistance électrique choisi.

Transmission et équipement

Le système de transmission mérite également l’attention. Il comprend un moyeu planétaire Shimano Nexus à sept vitesses. Contrairement aux dérailleurs classiques, ce mécanisme est mieux protégé contre la saleté et la poussière et nécessite moins d’entretien. La transmission par chaîne est elle aussi entièrement protégée par un carter spécial.

Les ingénieurs de Superior n’ont pas lésiné sur l’équipement. Le modèle eWAY 6.1 est livré d’usine avec des garde-boue pleine longueur, des éclairages Spanninga, une béquille et un porte-bagages arrière. Cet équipement complet et ces éléments de confort ont toutefois un impact sur le poids du vélo, qui atteint 29,1 kg.

Actuellement proposé aux acheteurs en Allemagne et dans d’autres pays de l’Union européenne, ce vélo électrique affiche un prix recommandé de 3 400 euros. Pour ceux qui recherchent un moyen de transport urbain confortable et fiable, cette solution moderne pourrait constituer un choix intéressant.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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