Enzo Maresca annonce la date du retour de Rodri à Manchester City

Selon Goal.com, l’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a confirmé que Rodri, le milieu de terrain vedette de l’équipe, reprendrait l’entraînement cette semaine. Cette annonce intervient alors que le FC Barcelone tente de recruter l’international espagnol, sur fond de rumeurs croissantes autour de son transfert. Goal.com le rapporte.

La semaine dernière, le géant de la Premier League avait rejeté l’offre officielle de 50 millions d’euros formulée par le FC Barcelone pour le lauréat du Ballon d’or 2024. La direction mancunienne n’envisage de vendre le milieu de 30 ans, qui entre dans la dernière année de son contrat, qu’en cas d’offre d’au moins 80 millions d’euros.

La blessure de Rodri et les conditions du transfert

Malgré les discussions animées autour d’un éventuel transfert, le milieu de terrain expérimenté poursuit sa convalescence après une opération du dos, subie à la suite du sacre de l’Espagne à la Coupe du monde. Après la victoire 3-1 contre l’Atlético de Madrid à Séoul, Enzo Maresca a répondu aux questions des journalistes et a précisé la date du retour du joueur.

Selon Maresca, il a discuté de l’avenir du joueur avec le directeur sportif du club, Hugo Viana, et rien n’a changé pour le moment. « Pour l’instant, il sera à Manchester. Il n’y a aucune nouveauté. Il reviendra le 14 août »a souligné l’entraîneur.

Plans de présaison et nouveaux défis

La direction et le staff de Manchester City sont fermement déterminés à conserver leur leader malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs espagnols et européens, notamment le FC Barcelone et le Real Madrid. La priorité du club est actuellement de permettre au joueur d’achever sa rééducation médicale dans les meilleures conditions.

Le club prépare le match de Supercoupe contre Arsenal ainsi que le début de la nouvelle saison de Premier League. Alors que Manchester City entame l’ère post-Pep Guardiola, l’équipe recevra Bournemouth le 23 août pour sa première rencontre de championnat. Enzo Maresca devra composer son meilleur onze malgré les incertitudes au sein de l’effectif.