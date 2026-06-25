L'ancienne star de Liverpool, John Barnes, a partagé son avis sur les changements attendus dans l'effectif sous la direction du nouvel entraîneur Andoni Iraola et sur le retour potentiel de l'attaquant uruguayen Darwin Núñez. Les rumeurs concernant le retour de Núñez, connu pour son style de jeu atypique et parfois « chaotique » avec les Reds, suscitent des débats passionnés parmi les fans de football. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée à Goal.com, Barnes a souligné que le retour de l'attaquant de 26 ans dépendrait largement de la vision tactique du nouvel entraîneur. Darwin Núñez avait été transféré du Benfica en 2022 pour 64 millions de livres sterling. Bien qu'il ait disputé 143 matchs avec Liverpool et marqué 40 buts, sa régularité a souvent été critiquée.

Nouvel entraîneur et nouvelle philosophie

Selon John Barnes, l'équipe doit désormais s'éloigner du football « heavy metal » de l'ère Jürgen Klopp pour soutenir pleinement les idées d'Andoni Iraola. « Si Iraola souhaite un football basé sur des attaques rapides et désorganisées, alors Darwin Núñez pourrait s'intégrer dans ce système. Cependant, si l'entraîneur choisit un autre style, le retour de l'Uruguayen serait illogique », affirme la légende du club.

Actuellement membre du club saoudien Al-Hilal, Núñez ne parvient pas à s'imposer. En raison des quotas imposés aux joueurs étrangers, il a été exclu de la liste pour le championnat national. Par conséquent, le club saoudien serait prêt à le libérer en tant qu'agent libre, ce qui offrirait à Liverpool l'opportunité de le récupérer gratuitement.

Barnes a également évoqué le style de jeu du leader de l'équipe, Mohamed Salah. Selon lui, les joueurs ne doivent pas imposer leurs conditions à l'entraîneur, mais s'adapter à toute tactique choisie. C'est, selon lui, le facteur le plus crucial pour les succès futurs de Liverpool.

Pour les supporters de Liverpool, Darwin Núñez n'est pas seulement un joueur, mais est devenu une sorte de « héros culte » grâce à son activité incessante et ses décisions imprévisibles sur le terrain. Son retour pourrait apporter une nouvelle énergie à la ligne d'attaque, mais ce transfert nécessite un accord entre la direction du club et le staff technique.

En conclusion, Liverpool agit avec prudence sur le marché des transferts. La nouvelle ère sous Andoni Iraola devrait transformer non seulement l'effectif, mais aussi l'identité globale de l'équipe sur le terrain. Le retour de Núñez pourrait être la première et la plus fracassante de ces étapes.