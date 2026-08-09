Minimal Phone 2 présenté : écran OLED et clavier QWERTY

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Minimal Phone 2 présenté : écran OLED et clavier QWERTY

La société Minimal Company a officiellement annoncé la deuxième génération de son smartphone Android au design distinctif : le Minimal Phone 2. Tout en conservant les principales caractéristiques du modèle de première génération, ce nouveau gadget bénéficie de plusieurs évolutions techniques importantes et améliorations modernes. Ixbt.com en fait état.

Selon ixbt.com, l’une des nouveautés les plus importantes et remarquables du nouvel appareil est l’abandon de l’écran en papier électronique E Ink. Bien que ces écrans utilisés sur le smartphone de première génération soient économes en énergie, leur vitesse était limitée. Désormais, le Minimal Phone 2 est équipé d’un écran OLED moderne et lumineux, ainsi que de la prise en charge des réseaux 5G.

Évolutions du confort et du design

Le clavier physique QWERTY, signe distinctif du smartphone, reste présent sur le nouveau modèle. Selon le fabricant, sa conception a été repensée afin de le rendre encore plus pratique à utiliser. Le boîtier de l’appareil a également été modifié : il est plus compact et fabriqué en aluminium robuste.

La position de la caméra frontale fait également partie des changements extérieurs. Sur la première génération, elle se trouvait sous l’écran, à côté du clavier, tandis que le nouveau modèle l’intègre à l’emplacement habituel et plus pratique, au-dessus de l’écran. À l’arrière, un seul appareil photo principal est conservé, comme auparavant.

Nouvelles fonctionnalités et interface

En raison de la nécessité de prendre en charge les réseaux 5G, le smartphone adopte une nouvelle plateforme matérielle, dont le nom exact reste toutefois secret pour le moment. Les fabricants promettent également aux utilisateurs une interface plus rapide et mieux optimisée.

La conception de l’appareil évolue elle aussi sur certains points : la prise casque traditionnelle de 3,5 millimètres a été supprimée. Le tiroir de la carte SIM a été déplacé sur le bord droit, tandis que les boutons de réglage du volume se trouvent à gauche. En outre, un bouton physique séparé à l’aspect mystérieux fait son apparition sur le bord supérieur. Sa fonction n’a pas encore été révélée, mais les spécialistes l’associent à des modes de concentration ou à d’autres fonctions spéciales.

Pour le moment, les caractéristiques de l’écran, le processeur, la capacité de la batterie, les spécifications de l’appareil photo, ainsi que le prix et la date de commercialisation du Minimal Phone 2 restent inconnus. Le fabricant a indiqué qu’il publierait ultérieurement toutes les informations détaillées.

Minimal Phone 2AndroidOLED5GSmartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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