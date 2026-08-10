Monaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine Camara

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Monaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine Camara

Le club français de Monaco a rejeté une offre officielle de 50 millions d’euros formulée par le club anglais Crystal Palace pour son milieu de terrain Lamine Camara. Selon Nice-Matin et Foot Mercato, les Monégasques réclament au moins 60 millions d’euros pour le talentueux joueur, tandis que Liverpool et Manchester United sont également actifs dans cette course. Goal.com rapporte .

La situation autour de Lamine Camara s’intensifie sur le marché des transferts. Sous contrat avec Monaco jusqu’en 2029, le joueur n’est pas contraint de quitter le club. De plus, l’équipe française a déjà généré 105 millions d’euros grâce à la vente d’autres joueurs lors du mercato estival, ce qui lui permet d’attendre les offres des prétendants.

La position ferme de l’entraîneur

L’entraîneur de Monaco, Filipe Luis, n’a pas caché sa détermination à conserver le leader de son équipe. Après le match amical disputé dimanche contre Liverpool, remporté 3-2 par les Monégasques, le technicien a partagé son point de vue. Il a souligné qu’il souhaitait renforcer l’équipe et qu’il ne voulait voir partir aucun joueur important, même si cela pouvait sembler égoïste.

Selon Filipe Luis, Kamara est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. "Nous parlons chaque jour de l’effectif et des transferts. Je veux le garder dans l’équipe. Il est très habile avec le ballon et couvre d’énormes distances sur le terrain. C’est un joueur exceptionnel et il joue un rôle essentiel dans mon système", a ajouté l’entraîneur.

L’intérêt des clubs anglais

Crystal Palace a fait le premier pas concret sur le marché des transferts en formulant une offre audacieuse de 50 millions d’euros pour Lamine Camara. Monaco l’a toutefois jugée insuffisante. Dans le même temps, Liverpool et Manchester United suivent également attentivement la situation du joueur.

Les supporters de Liverpool ont notamment pu observer de près la prestation de Lamine Camara lors du match amical de dimanche. Au milieu de terrain, il a démontré son niveau élevé face à Dominik Szoboszlai et Ryan Gravenberch. En cas de départs à Liverpool, Kamara pourrait devenir la principale cible pour renforcer l’entrejeu des Reds. Pour l’instant, le joueur serait heureux à Monaco et le club espère le voir rester.

Lamine CamaraMonacoCrystal PalaceLiverpoolManchester United
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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