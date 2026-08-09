Trevoh Chalobah quitte Chelsea et rejoint Como

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Trevoh Chalobah quitte Chelsea et rejoint Como

Formé à Chelsea, le défenseur Trevoh Chalobah a mis fin à ses vingt années passées à Londres pour rejoindre le club italien de Como. Il poursuivra sa carrière en Serie A et intégrera le projet dirigé par l’ancienne légende du football Cesc Fàbregas. Selon Goal.com rapporte .

Selon Goal.com et d’autres médias sportifs, le montant du transfert s’élève à 30 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 6 millions d’euros de bonus ainsi qu’un pourcentage sur une future revente. Le défenseur central anglais avait déjà trouvé un accord avec le club italien sur les conditions de son contrat quelques semaines auparavant.

De l’académie de Chelsea à la Serie A

Trevoh Chalobah a rejoint Chelsea à l’âge de neuf ans. Après avoir franchi les étapes de l’académie du club, il est devenu un élément important de l’équipe qui a remporté l’UEFA Youth League en 2016. Il a également gagné deux Coupes d’Angleterre des jeunes consécutives et contribué aux matchs décisifs de l’édition 2017.

Avant d’intégrer l’équipe première, Chalobah a acquis une précieuse expérience lors de prêts à Ipswich Town, Huddersfield Town et Lorient. Après avoir eu 22 ans, il s’est imposé comme un joueur régulier de l’équipe première de Chelsea. La saison dernière, il a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 3 buts.

Une étape importante pour Como

L’intérêt marqué de l’entraîneur de Como, Cesc Fàbregas, pour recruter le défenseur renforce l’importance de ce transfert. Après l’arrivée de Maxence Lacroix à Chelsea, le temps de jeu de Chalobah au sein de l’équipe londonienne avait diminué.

Évoquant son arrivée dans sa nouvelle équipe, le footballeur a partagé ses impressions : « Je suis impatient d’apporter mon expérience à l’équipe, de ressentir l’atmosphère incroyable du stade et de créer un lien avec les supporters. Je donnerai le meilleur de moi-même chaque jour pour écrire notre histoire ensemble », a-t-il déclaré.

Trevoh ChalobahComoChelseaCesc FàbregasSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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