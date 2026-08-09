AMD présente deux nouveaux processeurs sans bloc d’intelligence artificielle

Selon Ixbt.com, deux nouveaux processeurs de la famille Gorgon Point, baptisés Ryzen 5 439 et Ryzen 7 449, sont apparus dans le catalogue officiel d’AMD. Bien que leurs principales caractéristiques les rapprochent de la série Ryzen AI 400, ces modèles se distinguent par la suppression complète du bloc NPU destiné aux tâches d’intelligence artificielle. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Caractéristiques techniques et différences

Sur le plan architectural, les nouveaux processeurs rappellent respectivement les modèles Ryzen AI 5 Pro 440 et Ryzen AI 7 Pro 450. Toutefois, leurs fréquences d’horloge ont été légèrement réduites et la version compacte dispose également d’une mémoire cache moins importante. Ainsi, le Ryzen 5 439 possède six cœurs, dont trois cœurs Zen 5 complets et trois cœurs Zen 5c.

La fréquence maximale des cœurs performants de ce modèle atteint 4,6 GGs, tandis que les cœurs Zen 5c fonctionnent jusqu’à 3,3 GGs. En outre, la capacité du cache L3 a été réduite de moitié, passant de 16 MB à 8 MB. À titre de comparaison, les versions PRO correspondantes pouvaient obtenir de meilleurs résultats dans les tâches d’intelligence artificielle grâce au bloc NPU XDNA.

Possibilités du Ryzen 7 449

Le modèle supérieur, le Ryzen 7 449, est équipé de huit cœurs, répartis entre quatre cœurs Zen 5 et quatre cœurs Zen 5c. Selon le fabricant, ses cœurs principaux peuvent atteindre 5,0 GGs, tandis que les cœurs économes en énergie fonctionnent à 3,4 GGs.

Parallèlement, l’entreprise a conservé les graphiques intégrés sur les deux processeurs, qui disposent d’un cœur graphique Radeon 860M. Cependant, le processeur neuronal XDNA présent dans les modèles Ryzen AI et capable de fournir jusqu’à 50 TOPS en est absent. Les capacités globales de la plateforme sont donc orientées vers les calculs classiques et les tâches graphiques.

Production et perspectives commerciales

Les deux processeurs sont fabriqués selon le procédé de gravure de 4 nanomètres de TSMC. Leur consommation nominale s’élève à 28 watts, mais les fabricants d’ordinateurs portables pourront régler eux-mêmes la puissance de l’appareil dans une plage de 15 à 54 watts.

Selon les spécialistes, la suppression du bloc d’intelligence artificielle constitue une décision logique pour les ordinateurs portables abordables qui n’ont pas besoin d’accélérer les réseaux neuronaux directement sur l’appareil. Les cœurs du processeur et du circuit graphique continuent ainsi de remplir pleinement leurs fonctions et d’effectuer efficacement les tâches de calcul quotidiennes.