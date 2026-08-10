Anthropic active le mode automatique dans son outil de programmation Claude Code

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Anthropic active le mode automatique dans son outil de programmation Claude Code

Anthropic, l’une des entreprises leaders dans le domaine de l’intelligence artificielle, a annoncé une mise à jour importante pour son assistant de programmation Claude Code. Selon ixbt.com, l’entreprise a décidé d’activer par défaut le mode automatique à partir du 14 août de cette année pour les comptes Pro, Max et Team. Ce changement permettra aux développeurs de travailler plus rapidement et efficacement, avec moins de supervision humaine. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

Pour rappel, Anthropic avait présenté la version expérimentale de cette fonctionnalité pour la première fois en mars. Ce mode, conçu pour offrir un équilibre entre vitesse accrue et contrôle, vise à simplifier l’expérience des utilisateurs. Désormais, l’intelligence artificielle ne s’interrompra plus pour demander une validation humaine distincte à chaque étape.

Comment fonctionne le mode automatique et quel est son niveau de sécurité

Selon une déclaration officielle publiée vendredi, Claude Code, lorsqu’il fonctionne en mode automatique, poursuit son travail de manière autonome sans envoyer de demande distincte pour chaque action. Par exception, le système ne s’arrête que si les actions sont jugées « irréversibles, destructrices ou dirigées hors de l’environnement ». Cette approche accélère considérablement le processus de travail.

L’entreprise a également partagé des statistiques intéressantes recueillies pendant la période de test. Selon une étude menée auprès de 1 053 utilisateurs payants, le mode automatique s’est révélé nettement plus sûr que la vérification manuelle. Plus précisément, le mode automatique a détecté à temps 89 % des actions malveillantes, tandis que la vérification manuelle effectuée par des humains n’a obtenu qu’un résultat de 13,6 %.

Habitudes des utilisateurs et nouvelles mesures de protection

Les spécialistes soulignent que la validation manuelle peut devenir une simple habitude. Selon les statistiques, les utilisateurs approuvent machinalement pas moins de 97 % des demandes d’autorisation dans Claude Code. Cela réduit l’efficacité de la supervision humaine. Boris Cherny, responsable de Claude Code, a écrit sur son compte du réseau social X (anciennement Twitter) que son équipe utilisait exclusivement le mode automatique depuis plusieurs mois et ne pouvait même pas imaginer revenir aux demandes d’autorisation.

Afin de renforcer encore la sécurité, Anthropic déploie également plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Il s’agit notamment du filtrage des injections de prompt pour prévenir les fuites de données et de règles de refus strictes configurables (« hard deny rules »). Ces mesures garantissent aux développeurs un environnement de travail sûr et contrôlable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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