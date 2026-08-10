La Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon Lucumí

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La Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon Lucumí

Les grands clubs de Serie A italienne mènent des négociations actives sur le marché des transferts. Selon Gazzetta.it, la Juventus et Bologne tentent de parvenir à un accord pour le transfert du défenseur colombien Jhon Lucumí, mais les discussions se compliquent en raison des exigences financières. À ce sujet, Goal.com rapporte .

La direction de Bologne évalue son défenseur à au moins 20 millions d’euros. L’une des principales raisons de cette position ferme est que le club d’Émilie-Romagne doit verser 20 % du montant d’une future revente du joueur à Genk. Une baisse injustifiée du prix pourrait donc entraîner des pertes financières.

La piste Teun Koopmeiners

Les Turinois envisageaient de proposer environ 10 millions d’euros et un joueur afin de réduire le montant du transfert. Alors que Juan Cabal était initialement considéré comme un candidat susceptible d’être inclus dans l’opération, un rebondissement inattendu est survenu dans les négociations : la direction de Bologne a demandé Teun Koopmeiners.

Cette option semble intéressante pour le club, car le directeur sportif de Bologne, Giovanni Sartori, connaît bien le milieu de terrain néerlandais et entretient de bonnes relations avec sa famille. Sartori est également connu pour avoir fait venir le joueur à l’Atalanta par le passé.

Obstacles financiers et projets d’avenir

La Juventus ne s’oppose pas au départ de Teun Koopmeiners, mais l’absence actuelle d’offres satisfaisantes de Turquie ou de Premier League anglaise ralentit le processus. De plus, son salaire annuel de 4,5 millions d’euros pourrait représenter une difficulté financière pour Bologne.

Malgré cela, un prêt du joueur, avec la prise en charge d’une partie de son salaire par la Juventus, pourrait permettre de résoudre positivement le dossier. L’option Fabio Miretti reste également à l’étude, mais son inclusion dans le transfert ne semble pas réaliste pour le moment. Les deux parties continuent de chercher la formule la plus adaptée pour parvenir à un accord.

JuventusBologneJhon LucumíTeun KoopmeinersSerie A
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Jahongir Tursunov
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