Le transfert de Rodri à Barcelone provoquerait de profonds changements dans l’effectif

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Le transfert de Rodri à Barcelone provoquerait de profonds changements dans l’effectif

Selon les informations diffusées par le média sportif, la signature du capitaine de la sélection espagnole, Rodri, pourrait bouleverser la politique de recrutement du club catalan et la composition de son onze titulaire. Cette arrivée potentielle renforcerait considérablement la compétitivité de l’équipe de Hansi Flick, mais mettrait l’avenir de certains joueurs en péril, rapporte Goal.com .

La direction de Barcelone négocie actuellement le recrutement de Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Selon les spécialistes, l’arrivée de ce joueur, considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste, apporterait non seulement une grande qualité à l’équipe, mais aussi un véritable leadership sur le terrain.

Les changements d’effectif et les joueurs pénalisés

Cependant, le transfert d’une star de ce calibre aura inévitablement un impact sur la rotation de l’effectif. L’influence et le statut de Rodri étant considérables, certains joueurs risquent de perdre leur place dans le onze titulaire.

Selon Sport, Frenkie de Jong serait le premier à subir ces changements. Le milieu de terrain néerlandais a tout donné avec sa sélection pour tenter de se qualifier pour la Coupe du monde et vient seulement d’entamer sa convalescence après une grave blessure au genou. Une fois complètement rétabli et de retour dans l’équipe, il lui sera bien plus difficile de récupérer une place de titulaire qui semblait auparavant garantie.

Une période décisive pour Marc Casadó

L’arrivée de Rodri compliquerait également considérablement la situation de Marc Casadó. À la fin de la saison dernière, l’entraîneur Hansi Flick avait clarifié son avenir en déclarant que la meilleure décision pour le joueur serait de trouver un autre club.

Parallèlement, la direction du club prévoit de conserver ses jeunes joueurs prometteurs, comme Gavi et Pedri. Ils sont considérés comme l’avenir de l’équipe, mais la concurrence devrait devenir encore plus féroce pour les autres joueurs.

BarceloneRodriFrenkie De JongMarc CasadóHansi Flick
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Jahongir Tursunov
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