La Juventus proche de finaliser le transfert d’Emiliano Martínez

Le club turinois de la Juventus poursuit activement ses efforts pour renforcer son effectif dans les derniers jours du mercato estival. Selon The Athletic, le principal candidat au poste de gardien expérimenté réclamé depuis longtemps par l’entraîneur Luchano Spalletti est désormais identifié. Emiliano Martínez, gardien de la sélection argentine et d’Aston Villa, devrait poursuivre sa carrière en Serie A. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Depuis l’ouverture du mercato, l’une des principales priorités de la direction de la Juventus était de trouver un gardien fiable et à l’aise avec le ballon au pied. Insatisfait des prestations de Di Gregorio et de Perin, le staff technique a finalement retenu le profil du portier argentin surnommé Dibu. Le joueur avait lui aussi fait part à Aston Villa de son souhait de rejoindre un autre club et avait déjà trouvé un accord avec les Turinois sur les conditions de son contrat.

Écart financier et dernières négociations

Selon David Ornstein, journaliste de The Athletic, les négociations entre les clubs sont entrées dans leur phase finale ces dernières heures. La direction de la Juventus a présenté à Aston Villa une nouvelle offre de 10 millions d’euros au total, comprenant un paiement garanti de 7 millions d’euros et 3 millions d’euros de bonus. Le club anglais réclame de son côté 10 millions d’euros directement, sans bonus.

L’écart financier entre les deux parties étant devenu très faible, l’accord devrait être officialisé prochainement. Aston Villa a également commencé à travailler sur la recherche d’un remplaçant au gardien argentin. Après l’échec du transfert de Zion Suzuki entre le Paris Saint-Germain et Parme, le club anglais prend de nouvelles mesures pour résoudre son problème au poste de gardien.

Le souhait de Spalletti et les changements dans l’équipe

Le départ d’Emiliano Martínez du club anglais dépendait de la possibilité pour Aston Villa de lui trouver un remplaçant. Selon les dernières informations, la direction du club avance dans ce dossier, ce qui accélérerait l’arrivée de Dibu Martínez en Italie. La baisse du prix initialement demandé, fixé à 15 millions d’euros, au cours des derniers jours a également renforcé les espoirs de la Juventus.

Si ce transfert aboutit, Luchano Spalletti aura résolu l’un des problèmes les plus importants de son équipe. L’immense expérience d’Emiliano Martínez sur la scène internationale et son talent pour arrêter les penalties constitueront sans aucun doute un atout majeur pour les prochains matchs de la Juventus.