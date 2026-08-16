Le premier smartphone de Xiaomi fête ses 15 ans

Aujourd’hui, 16 août, l’une des dates les plus importantes de l’histoire de Xiaomi dans le secteur mobile est célébrée. Selon ixbt.com, le smartphone Xiaomi présenté pour la première fois à Pékin ce jour-là en 2011 fête ses 15 ans. À l’occasion de cet anniversaire, Wang Xiaoyan, vice-présidente du groupe Xiaomi et responsable de la filiale chinoise de l’entreprise, a félicité tous les fidèles fans. À ce sujet, Ixbt.com rapporte la nouvelle.

L’entreprise Xiaomi a été fondée le 6 avril 2010 et, dès août de la même année, ses spécialistes avaient commencé à tester leur célèbre interface MIUI. Présenté un an plus tard, le premier appareil est devenu le premier pas de l’entreprise dans le secteur mobile et le fondement de ses grands succès futurs.

Les caractéristiques techniques de l’appareil historique

Considéré comme avancé pour son époque, le premier smartphone Xiaomi était proposé aux acheteurs au prix de 1 999 yuans. Bien que cet appareil paraisse simple comparé aux flagships modernes, il possédait à l’époque des caractéristiques impressionnantes :

écran de 4 pouces (résolution de 854 × 480 pixels) ;

processeur Qualcomm Snapdragon MSM8260 à deux cœurs, cadencé à 1,5 GHz ;

1 GB de RAM et 4 GB de stockage interne ;

batterie d’une capacité de 1930 mAh.

Cet appareil fonctionnait avec le logiciel MIUI basé sur le système d’exploitation Android 2.3.

La route vers le statut de leader du marché mondial

En 15 ans, Xiaomi est passée du statut de petite start-up à celui de géant technologique mondial. Partie de la fabrication de smartphones abordables, l’entreprise est devenue l’un des principaux acteurs du marché mobile mondial. Elle gagne la confiance de millions d’utilisateurs non seulement grâce à ses smartphones, mais aussi à ses nombreux appareils pour écosystèmes intelligents.