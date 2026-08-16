Les capitaines de Manchester City : Enzo Maresca forme un nouveau groupe

Enzo Maresca a profondément remanié le conseil des capitaines de Manchester City. Alors que l’effectif du club se renouvelle, l’entraîneur cherche à identifier les leaders de l’équipe, mais la situation entourant le milieu espagnol Rodri et son avenir suscite de vives discussions au sein du groupe. Cette information, que rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, après le départ de Bernardo Silva au Real Madrid, Rúben Dias et Erling Haaland sont les seuls joueurs restants du groupe des capitaines de la saison dernière. L’entraîneur a déclaré ne pas vouloir prendre de décision définitive avant la clôture du mercato et vouloir choisir encore deux leaders.

Responsabilité du capitaine et tactique

Maresca a souligné que le statut de capitaine n’accordait aucun privilège ni aucune liberté supplémentaire au joueur, mais impliquait au contraire des exigences plus élevées. Selon lui, Rúben Dias a déjà prouvé qu’il était un véritable leader par son caractère sur le terrain et au sein de l’équipe.

Par ailleurs, un petit problème tactique teinté d’humour se pose concernant le port du brassard par Erling Haaland. Le technicien italien a expliqué qu’après un but, il avait l’habitude d’appeler immédiatement le capitaine à ses côtés pour lui donner des consignes tactiques, ce qui pourrait entraîner quelques malentendus avec l’attaquant norvégien.

Les questions autour de Rodri et l’intérêt de Barcelone

L’un des aspects les plus marquants de la déclaration de Maresca est l’absence du nom de Rodri de la liste des capitaines. Bien que le club catalan de Barcelone ait vu son offre de 60 millions d’euros pour le milieu de terrain rejetée, le joueur souhaite ardemment rejoindre la Catalogne.

Rodri chercherait à éviter de retourner au centre d’entraînement du club, les négociations entre les parties étant entrées dans une phase décisive. Malgré cela, l’entraîneur a fermement affirmé qu’il s’attendait à voir le joueur reprendre l’entraînement le 14 août.

Les affaires de transferts du club n’étant pas encore finalisées, Maresca prévoit de terminer sa planification de la saison seulement après la fermeture officielle du mercato estival. Pour l’instant, Rúben Dias devrait mener l’équipe vers la nouvelle saison en tant que capitaine principal.